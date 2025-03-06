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1 чел. По популярности Пешая 5% скидка 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Обзорная экскурсия по одному из старейших городов Нидерландов Начало: У вокзала Haarlem Centraal 150 € 143 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Фотопрогулка до 4 чел. Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме Открыть один из самых красивых и аутентичных городов страны - и так считают даже многие амстердамцы Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra... € 150 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии Начало: Около вокзала Харлема от € 260 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Харлема

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Самое главное»

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