-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Исследовать атмосферный городок, узнать вехи его истории и побывать в уютных дворах хофье
Начало: На центральном вокзале Амстердама
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
€174
€193 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Сегодня в 09:00
6 июн в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харлеме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Харлеме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Харлему в июне 2025
Сейчас в Харлеме в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 174 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Харлеме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Можно с детьми», цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август