скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов Нидерландов
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
150€143 за всё до 6 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Открыть один из самых красивых и аутентичных городов страны - и так считают даже многие амстердамцы
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Начало: Около вокзала Харлема
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харлеме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Харлеме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Харлему в марте 2025
Сейчас в Харлеме в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 143 до 260 со скидкой до 5%.
Экскурсии на русском языке в Харлеме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», цены от €143. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май