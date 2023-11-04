Вдохновиться судьбой народной героини Кенау Хасселер и пройти по связанным с ней местам
Кенау — одна из самых известных женщин в истории Харлема. Она была предпринимателем, судостроителем и защитником города во время осады.
На примере её жизни мы обсудим важные философские вопросы: какие качества делают женщину сильной, какими из них обладала Кенау и как эти знания могут помочь нам сегодня.
На примере её жизни мы обсудим важные философские вопросы: какие качества делают женщину сильной, какими из них обладала Кенау и как эти знания могут помочь нам сегодня.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
25
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вокзальная площадь. Я покажу расположенную на ней статую «Кенау и Рипперда». Раскрою, каким образом Кенау получила образование и навыки, необходимые для карьеры предпринимателя.
Мельница Адриана. Это символ Харлема, построенный на фундаменте городских ворот. Здесь вы узнаете, какой соседкой была Кенау.
Дворик Тайлерса. Место, где жили современники Кенау. Мы поговорим о том, в чём могли реализоваться женщины 16 века.
Рынок древесины. На нем вы узнаете, как Кенау построила свой бизнес и какие качества спасли ей жизнь.
Амстердамские ворота. Одно из важнейших мест Харлема, где я расскажу, как Кенау защищала наш город.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия в мини-группе, не предполагающая дополнительных расходов.
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ж/д вокзала Харлема
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Odeta — ваш гид в Харлеме
Я настоящая голландка! Нет, я не родилась в Нидерландах. Я живу здесь 30 лет и полностью интегрировалась в эту прекрасную страну тюльпанов, сыра и мельниц. Я арт-терапевт, спикер международной конференции «Арт-практик» в Киеве и автор творческого блокнота «Хорошее настроение, это просто». Жду вас на авторских прогулках по Харлему!
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