История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме

Вдохновиться судьбой народной героини Кенау Хасселер и пройти по связанным с ней местам

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кенау — одна из самых известных женщин в истории Харлема. Она была предпринимателем, судостроителем и защитником города во время осады.

На примере её жизни мы обсудим важные философские вопросы: какие качества делают женщину сильной, какими из них обладала Кенау и как эти знания могут помочь нам сегодня.
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
История одной сильной женщины: авторская прогулка в Харлеме
Ближайшие даты:
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вокзальная площадь. Я покажу расположенную на ней статую «Кенау и Рипперда». Раскрою, каким образом Кенау получила образование и навыки, необходимые для карьеры предпринимателя.

Мельница Адриана. Это символ Харлема, построенный на фундаменте городских ворот. Здесь вы узнаете, какой соседкой была Кенау.

Дворик Тайлерса. Место, где жили современники Кенау. Мы поговорим о том, в чём могли реализоваться женщины 16 века.

Рынок древесины. На нем вы узнаете, как Кенау построила свой бизнес и какие качества спасли ей жизнь.

Амстердамские ворота. Одно из важнейших мест Харлема, где я расскажу, как Кенау защищала наш город.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия в мини-группе, не предполагающая дополнительных расходов.

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж/д вокзала Харлема
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Харлема

Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Открыть один из самых красивых и аутентичных городов страны - и так считают даже многие амстердамцы
возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
150 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Харлеме
Все экскурсии в Харлеме
ХОРОШО
🧭
ТАМ