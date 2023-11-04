Кенау — одна из самых известных женщин в истории Харлема. Она была предпринимателем, судостроителем и защитником города во время осады. На примере её жизни мы обсудим важные философские вопросы: какие качества делают женщину сильной, какими из них обладала Кенау и как эти знания могут помочь нам сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Вокзальная площадь. Я покажу расположенную на ней статую «Кенау и Рипперда». Раскрою, каким образом Кенау получила образование и навыки, необходимые для карьеры предпринимателя.

Мельница Адриана. Это символ Харлема, построенный на фундаменте городских ворот. Здесь вы узнаете, какой соседкой была Кенау.

Дворик Тайлерса. Место, где жили современники Кенау. Мы поговорим о том, в чём могли реализоваться женщины 16 века.

Рынок древесины. На нем вы узнаете, как Кенау построила свой бизнес и какие качества спасли ей жизнь.

Амстердамские ворота. Одно из важнейших мест Харлема, где я расскажу, как Кенау защищала наш город.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия в мини-группе, не предполагающая дополнительных расходов.