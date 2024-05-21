Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Роттердаме на русском языке, цены от €260, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Роттердам - поразительный город будущего Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке Начало: По договоренности «Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах» от €260 за всё до 10 чел. Пешая 5.5 часов 10% 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Два города - два мира: Роттердам и Делфт За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора €630 €700 за всё до 8 чел. Пешая На пароме 4.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией Начало: В Роттердаме «Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников» €450 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Роттердама Последние отзывы на экскурсии S Sergey Два города - два мира: Роттердам и Делфт Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в декабре 2025 Сейчас в Роттердаме в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

