Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
«Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах»
от €260 за всё до 10 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
€630
€700 за всё до 8 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
«Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников»
€450 за всё до 10 чел.
Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
