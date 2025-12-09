Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
«Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
«Заглянете в знаковый старинный собор св»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 10:30
11 дек в 15:30
€450 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Роттердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в декабре 2025
Сейчас в Роттердаме в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 450. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 39 ⭐ отзывов, цены от €260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль