Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Роттердаме на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Роттердам по максимуму Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre «Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов» €280 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Роттердам - поразительный город будущего Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке Начало: По договоренности «Заглянете в знаковый старинный собор св» от €260 за всё до 10 чел. Пешая На пароме 4.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией Начало: В Роттердаме €450 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Роттердама

Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Роттердаме Роттердам по максимуму Роттердам - поразительный город будущего Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в декабре 2025 Сейчас в Роттердаме в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 450. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 39 ⭐ отзывов, цены от €260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль