Еще несколько необычных экскурсий в Утрехте

Что вас ожидает

Все главные места Старого города

Утрехт — чудесный город 🏙️ с прекрасными каналами, оживленными торговыми улицами и множеством культурных достопримечательностей 🏛️. Вы увидите Домский собор и самую высокую церковную башню в Нидерландах, дом папы Адриана VI, Ратушу и музей 🖼 музыкальных инструментов. Отыщете необычные скульптуры кролика-мыслителя, рыночной торговки, девочки на ярмарке и офтальмолога Франциска Дондерса. А еще узнаете, почему путеводители называют Утрехт «одним из самых бесподобных мест в мире».

Секретные уголки Утрехта

Я покажу городские замки 🏰, комплексы зданий для бедных и бывшие воспитательные дома. Проведу вас по улицам Пекарей, Гамбургеров и Крепких шаров. А также помогу найти старейший и самый маленький дома в городе, лютеранскую и баптистскую церкви, Музей забавного зайчонка и тайные дворики Утрехта. В завершение поясню, почему поэт Игмар Хайнтце окрестил Утрехт «седой дамой с разбитым сердцем».

Организационные детали

Посещение музеев и ресторанов не предусмотрено программой экскурсии 🧭.