Еще несколько необычных экскурсий в Утрехте

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Нескучные истории средневекового Утрехта

Увидеть, услышать и почувствовать старинный голландский город на обзорной экскурсии

Irina
Irina – Гид из Утрехта
Приглашаю неспешно прогуляться 👣 по улицам древнего города, полюбоваться необычными двухъярусными каналами и послушать занимательные рассказы и легенды.

Кроме насыщенной многовековой истории 📖 Утрехта, вы узнаете о жизни современных голландцев: их нравах и обычаях, культуре и интересах!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта

Что вас ожидает

Все главные места Старого города
Утрехт — чудесный город 🏙️ с прекрасными каналами, оживленными торговыми улицами и множеством культурных достопримечательностей 🏛️. Вы увидите Домский собор и самую высокую церковную башню в Нидерландах, дом папы Адриана VI, Ратушу и музей 🖼 музыкальных инструментов. Отыщете необычные скульптуры кролика-мыслителя, рыночной торговки, девочки на ярмарке и офтальмолога Франциска Дондерса. А еще узнаете, почему путеводители называют Утрехт «одним из самых бесподобных мест в мире».

Секретные уголки Утрехта
Я покажу городские замки 🏰, комплексы зданий для бедных и бывшие воспитательные дома. Проведу вас по улицам Пекарей, Гамбургеров и Крепких шаров. А также помогу найти старейший и самый маленький дома в городе, лютеранскую и баптистскую церкви, Музей забавного зайчонка и тайные дворики Утрехта. В завершение поясню, почему поэт Игмар Хайнтце окрестил Утрехт «седой дамой с разбитым сердцем».

Организационные детали

Посещение музеев и ресторанов не предусмотрено программой экскурсии 🧭.

Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта
Нескучные истории средневекового Утрехта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Добрый день! Меня зовут Ирина. Я из Петербурга, но уже несколько лет живу в Нидерландах и влюблена в эту страну. Погрузившись в богатое прошлое Утрехта, я осознала, что за фасадом буквально каждого дома скрывается занимательная история его жителей. Каждая церковь, двор, улочка и площадь могут рассказать много любопытного, забавного и таинственного. Своими интересными находками я хочу поделиться с вами, мои дорогие путешественники!
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