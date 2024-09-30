Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 09:00
28 апр в 09:00
€700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляться вдоль каналов, заглянуть в прошлое и услышать городские легенды
28 апр в 09:00
1 мая в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий30 сентября 2024Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
- ННина8 сентября 2024Все поправилось, рекомендую)
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Утрехту в апреле 2025
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