Водопады: 7 Сестер, Фата Невесты, Корсмирафоссен, Стурфоссен и бесчисленные безымянные
Корсмира - место хайкинга немецкого кайзера Вильгельма II с панорамным видом на Гейрангерфьорд
Флидальсьювет - панарама над ущельем и рекой Гейрангерэльва
Кресло Королевы Сони
Королевские отели
Вестероссетра - древние пастбища с норвежскими домиками под травяной крышей
Дьюпватн - высокогорное озеро на уровне 1000м над уровнем моря
Старинная высокогорная ферма с необычным рестораном норвежской кухни
Поехали посмотрим, как королевские персоны путешествовали в Гейрангер в древние времена. Эта панорамная экскурсия ⛳ доставит вас на 5 знаменитых площадок над Гейрангером. А вот только все будет по-особому, по-королевски!
Что входит
вода питьевая
авто
гид
местные норвежские угощения
Что не входит
обед в высокогорном ресторане дополнительно
около 30 евро/чел
Начало и место завершения
🚩 на пирсе порта Гейрангер
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.