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Королевский маршрут в Гейрангере

Радмила Я.
Радмила Я. – Гид из Гейрангера
Королевский маршрут в Гейрангере
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €880 за экскурсию

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Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере

Что вы увидите

  • Дорога Орлов
  • Дорога Орлов, 620 м над уровнем моря
  • Водопады: 7 Сестер, Фата Невесты, Корсмирафоссен, Стурфоссен и бесчисленные безымянные
  • Корсмира - место хайкинга немецкого кайзера Вильгельма II с панорамным видом на Гейрангерфьорд
  • Флидальсьювет - панарама над ущельем и рекой Гейрангерэльва
  • Кресло Королевы Сони
  • Королевские отели
  • Вестероссетра - древние пастбища с норвежскими домиками под травяной крышей
  • Дьюпватн - высокогорное озеро на уровне 1000м над уровнем моря
  • Старинная высокогорная ферма с необычным рестораном норвежской кухни
Поехали посмотрим, как королевские персоны путешествовали в Гейрангер в древние времена. Эта панорамная экскурсия ⛳ доставит вас на 5 знаменитых площадок над Гейрангером. А вот только все будет по-особому, по-королевски!
Что входит
  • вода питьевая
  • авто
  • гид
  • местные норвежские угощения
Что не входит
  • обед в высокогорном ресторане дополнительно
  • около 30 евро/чел
Начало и место завершения
🚩 на пирсе порта Гейрангер
Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Радмила Я.
Радмила Я.
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