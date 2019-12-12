Стокгольм для Вас — это индивидуальная интерактивная экскурсия ⛳ для Активных Туристов, желающих охватить максимально Стокгольм за один день.

Предполагается АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в экскурсии 🧭 самих туристов (вопросы, пожелания и собственные планы посещений в Стокгольме).

Я, Ваш индивидуальный гид переводчик, постараюсь включить в экскурсию всё, что Вас интересует дополнительно. Эта экскурсия не зажата в рамки обычного рассказа о городе, а напротив я стараюсь задеть в ней всё, что Вас интересует по Швеции и ответить развёрнуто на Ваши вопросы. Я работаю гидом — переводчиком более 20 лет и набрал опыт в предоставлении Вам познавательного досуга в Стокгольме. Мы посмотрим Старый город 🏙️, Загородный дворец Короля Швеции, Посетим уникальные высоты с которых открывается панорамный вид на центральную часть города, куда не попадают туристические группы на больших автобусах.

Во время экскурсии мы с Вами вместе выберем в какие музеи 🖼 хотелось бы попасть в первую очередь, ну, а если Вы в первый раз и не заглядывали в интернет, то я Вам предложу максимально интересный маршрут. Во время экскурсии, предоставляется бесплатно съёмка профессиональной камерой и фотографии 📸 пересылаются на Ваш электронный адрес. Также мы посетим, по Вашему желанию, лучшие магазины и в конце экскурсии я Вас отвезу в одно из проверенных заведений традиционной шведской кухни 🥧