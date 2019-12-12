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Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!

5
11 отзывов
VIKING
VIKING – Гид из Стокгольм
Всем привет! Я – ваш индивидуальный гид-переводчик, сделаю экскурсию ⛳ такой, какую захотите вы сами.

Ваши вопросы, пожелания и собственные планы посещений в Стокгольме будут учитываться и всячески исполняться! Эта экскурсия не зажата в рамки обычного рассказа о городе, а напротив, в ней я стараюсь задеть всё, что вас интересует о Швеции, а также развернуто отвечаю на ваши вопросы.

Более 20 лет работаю гидом, и уже набрал неплохой опыт в предоставлении досуга в Стокгольме.

Мы посмотрим Старый город 🏙️, Загородный дворец Короля Швеции, и увидим уникальные высоты, с которых открывается панорамный вид на центральную часть города, куда не попадают туристические группы на больших автобусах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €396 за экскурсию

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Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!
Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!

Что вы увидите

  • Дворцы Короля (включая загородные)
  • Замок в провинциальном Вэксхольмене
  • Музеи в Стокгольме (любой на выбор)
  • Столица Викингов Сигтуна
  • дворец Врангеля (самая внушительная коллекция средневекового оружия) город студентов с Кафедральным Собором — Упсала и т. д. и т. п.
Стокгольм для Вас — это индивидуальная интерактивная экскурсия ⛳ для Активных Туристов, желающих охватить максимально Стокгольм за один день.
Предполагается АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в экскурсии 🧭 самих туристов (вопросы, пожелания и собственные планы посещений в Стокгольме).
Я, Ваш индивидуальный гид переводчик, постараюсь включить в экскурсию всё, что Вас интересует дополнительно. Эта экскурсия не зажата в рамки обычного рассказа о городе, а напротив я стараюсь задеть в ней всё, что Вас интересует по Швеции и ответить развёрнуто на Ваши вопросы. Я работаю гидом — переводчиком более 20 лет и набрал опыт в предоставлении Вам познавательного досуга в Стокгольме. Мы посмотрим Старый город 🏙️, Загородный дворец Короля Швеции, Посетим уникальные высоты с которых открывается панорамный вид на центральную часть города, куда не попадают туристические группы на больших автобусах.
Во время экскурсии мы с Вами вместе выберем в какие музеи 🖼 хотелось бы попасть в первую очередь, ну, а если Вы в первый раз и не заглядывали в интернет, то я Вам предложу максимально интересный маршрут. Во время экскурсии, предоставляется бесплатно съёмка профессиональной камерой и фотографии 📸 пересылаются на Ваш электронный адрес. Также мы посетим, по Вашему желанию, лучшие магазины и в конце экскурсии я Вас отвезу в одно из проверенных заведений традиционной шведской кухни 🥧
Что входит
  • Фотографирование на профессиональную камеру, карты и буклеты музеев, булочки для кормления лебедей, зонтики для всех пассажиров
  • Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Вольво S80 (5 пассажиров)
Что не входит
  • Дополнительные часы экскурсии по договорённости
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!
Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!
Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!
Стокгольм для Вас — Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
VIKING
VIKING
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11 отзывов оставили туристы

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