24 отзыва оставили туристы

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10 островов Стокгольма

Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Идеальный способ начать знакомство со Стокгольмом - отправиться на индивидуальную автомобильную экскурсию.

За 3 часа вы увидите самые важные достопримечательности города, включая средневековый Старый город, богемный Южный остров и Королевский остров.

Экскурсия
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включает остановки для прогулок и осмотра объектов, а также рассказы о шведской истории и культуре.

Вы узнаете о самых старых и красивых зданиях, узких переулках и знаменитых местах, связанных с историческими личностями и событиями. Также вас ждут шведские лакомства и музыкальное сопровождение

4.4
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный формат на автомобиле
  • 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🎨 Погружение в историю и культуру
  • 🍬 Шведские лакомства и кофе
  • 🎶 Музыкальное сопровождение

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «10 островов Стокгольма» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город оживает, температура комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, хотя острова покрыты снегом и температура низкая, можно насладиться зимними видами и уютной атмосферой, однако учтите, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Южный остров
  • Королевский остров
  • Юргорден
  • Лонгхольмен
  • Корабельный остров
  • Кастелхольмен

Описание экскурсии

Объемное представление о городе

Каждый район Стокгольма имеет свое лицо и собственный характер. Во время экскурсии вы познакомитесь со средневековым Старым городом, богемным Южным островом, национальной романтикой Королевского острова, музейными Звериным и Корабельным островами, современным центром Норрмальм, престижным Эстермальмом, и после нашего путешествия Стокгольм станет вам намного ближе и понятнее.

Все “самое-самое” Стокгольма

Самое старое здание и самое красивое, самый узкий переулок, самый маленький памятник; места, где появился термин «стокгольмский синдром», хранится Дьявольская Библия, расположен центр шведской Солнечной системы, работал Бергман, покупал костюм Ленин, живет Бенни Андерссон, находится самая дорогая квартира Швеции и обитает самое старое привидение в городе…

Шведские лакомства и музыка

Зимние дни в Швеции коротки, а главное лекарство от зимней тоски – конфеты и булочки. Шведы уже давно являются лучшими в мире истребителями сладкого, а верный шведский рецепт от желания впасть в зимнюю спячку – кофе. Кофе с плюшками ждут и вас. А в качестве музыкального сопровождения к экскурсии вы услышите качественный микс из классических и оригинальных композиций: от викингов до Карла XVI.

Важная и интересная информация о Швеции

Викинги, Карлы, Карлсоны. Кто все эти люди?
Lagom, mysa, fika, midsommar… Из чего же сделаны настоящие шведы?
Чем занимается шведская семья за шведским столом?
Разводной ключ, гребной винт, тетрапак, динамит и другие изобретения шведов.
Шведское оружие массового поражения: сюрстремминг и лютфиск – 50 оттенков белого.
Скандинавский стиль в жизни, дизайне, архитектуре.
Несколько полезных слов и фраз на шведском.

Где вы побываете

Исторический центр Стокгольма – Старый город. Острова Stadsholmen, Riddarholmen, Helgeandsholmen, Королевский Дворец, Рыцарская церковь – усыпальница шведских королей, Кафедральный собор, Риксдаг, музей Нобеля, терраса Эварта Тоба с видом на Ратушу.
Самый большой остров Стокгольма – Южный остров (Södermalm). С нескольких смотровых площадок вы увидите панораму города
Королевский остров (Kungsholmen). Очередная вид-открытка на Рыцарский остров, прогулка у городской Ратуши, места проведения Нобелевского банкета.
Юргорден (Djurgården). Звериный остров -самые популярные в Швеции музеи находятся именно здесь: Скансен, Васа, Скандинавский музей, Юнибакен и парк аттракционов. Вилла Оакхилл (царский подарок княгине Марии Павловне) и очаровательные виды на залив с мыса Вальдемара (Waldemarsudde).
Остров Лонгхольмен (Långholmen) – бывшая тюрьма, а ныне – отель.
Корабельный остров (Skeppsholmen), Кастелхольмен (Kastellholmen). Райское место (скульптура Paradiset), музей Современного искусства, памятник Ленину, восхитительные виды на Старый город.
Материковая часть города. Административный и торговый центры города, политический центр Швеции, Опера, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный огород), фешенебельный район Эстермальм, парадная набережная Страндвеген, Дипломатический городок.

Маршрут в цифрах

  • 10 островов и материковая часть столицы
  • 99% достопримечательностей города
  • 10 остановок
  • 3 смотровые площадки
  • 25 километров

Организационные детали

  • В стоимости не включен транспорт. За дополнительную плату мы можем организовать трансфер на автомобилях стандарт/бизнес/вип классов для 1 — 8 чел. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Место начала и окончания экскурсии — в любом удобном для вас месте
  • По договоренности мы можем скомбинировать экскурсию с трансфером из аэропорта; продолжить экскурсию в музеях или по пригородам; совершить экскурсию на автомобиле бизнес / премиум класса (Volvo XC90, MB S) или на миниавтобусе для групп до 7 чел

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 15 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 495 туристов
Hejsan, jag heter Александр. В Швеции - с прошлого века. Гид (Стокгольм и окрестности), водитель (транферы по Швеции), фотограф и реставратор (шведск. chubbychic). Профессиональный любитель Швеции, объективно считаю Стокгольм одним
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из самых красивых городов, пленительным в любую погоду. Провожу максимально индивидуальные экскурсии. Без шведской скромности гарантирую - со мной Вы получите от Стокольма самые яркие впечатления. Теперь Вы знакомы со мной, а я буду рад познакомить Вас с моим городом.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Замечательно
Замечательно
Замечательно
Замечательно
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А
Признательны Александру за знакомство со Стокгольмом. Трехчасовая экскурсия пролетела незаметно, включала в себя прекрасные, но скрытые от вечно спешащих туристов места для уединения и погружения в атмосферу города, с множеством
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исторических вкраплений в виде интересных историй, памятников, образцов архитектуры, неповторимых домов и двориков. Весь город теперь воспринимается цельным ансамблем, сотканным из разных красок - островов и исторических районов. После такой экскурсии далее дело за Вами - уже самостоятельно погружайтесь в понравившиеся Вам районы, уголки и островки Стокгольма. Александр не только показывает и рассказывает о городе, но и дает возможность с максимальной пользой использовать Ваше время - уделяя больше времени и внимания интересующим Вас аспектами и понравившимся Вам местам. Спасибо!

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А
Хочу поблагодарить Александра за экскурсию и помощь в Стокгольме, благодаря его советам дальнейшее пребывание в городе стало намного проще. Не стоит ожидать от этой экскурсии энциклопедических знаний истории. Вы получите
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путешествие по островам Стокгольма посетите места куда не заедет туристический автобус и не доберетесь сами, если не планируете пробыть в городе 2-3 недели, а так за 3 с небольшим час у вас появится представление о городе, его жизни, истории и интересных фактах. Рекомендую для тех кто оказался в Стокгольме проездом на день или как я с семьей, начать знакомство с городом именно с этой экскурсии, поверьте оно того стоит.

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В
Добрый день, мы были на экскурсии 5 января 2018 года. Это просто прекрасная идея провести экскурсию в это время года на машине, так как погода была совсем не экскурсионная. Спасибо
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Александру за прекрасную экскурсию по Стокгольму, за интересный рассказ об этом городе и его жителях,за прекрасные виды и совершенно замечательное и тонкое чувство юмора. Очень жаль, что времени у нас было не так много, как хотелось бы, но остался повод еще раз посетить это город, но уже в другое время года. Всем советуем нашего гида Александра, вы не пожалеете!))

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Сергей
Александр- молодец!
Очень интересный рассказ и о истории и осовремененных реалиях. Ответил на все вопросы. Пофотографировал. Не смотря на дождь, останавливался - выходил, показывал, рассказывал. Дал много советов, о том что
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лучше и когда посмотреть, где покушать, где купить сувениры. Я остался очень очень доволен! Сам бы наверно и за неделю не увидел столько красивых мест и смотровых площадок. Очень советую. Стокгольм после этой Экскурсии заиграл совершенно другими красками!

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Vitaly
Экскурсия «10 островов» с Александром — это увлекательный и живописный способ исследовать прекрасный Стокгольмский архипелаг. Александр, очень дружелюбный и знающий гид, поделился замечательными историями о каждом острове, пока мы наслаждались потрясающими видами и спокойными остановками по пути. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть природную красоту и услышать увлекательные истории Стокгольма. Настоятельно рекомендую!
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