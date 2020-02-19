24 отзыва оставили туристы

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10 островов Стокгольма

Насыщеная автомобильная экскурсия по городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

240 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
4.58
Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Alexander – Гид в Стокгольме
Идеальный вариант начать знакомство со столицей Швеции – отправиться на обзорную автомобильную экскурсию ⛳.

За 3 часа вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️ Стокгольма.

Будем останавливаться, гулять 👣 и рассматривать объекты города, я познакомлю вас с историей 📖 и расскажу об особенностях образа жизни шведов.
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма

Что вас ожидает

Объемное представление о городе
Каждый район Стокгольма имеет свое лицо и собственный характер. Во время экскурсии вы познакомитесь со средневековым Старым городом, богемным Южным островом, национальной романтикой Королевского острова, музейными Звериным и Корабельным островами, современным центром Норрмальм, престижным Эстермальмом, и после нашего путешествия Стокгольм станет вам намного ближе и понятнее.

Все “самое-самое” Стокгольма
Самое старое здание и самое красивое, самый узкий переулок, самый маленький памятник; места, где появился термин «стокгольмский синдром», хранится Дьявольская Библия, расположен центр шведской Солнечной системы, работал Бергман, покупал костюм Ленин, живет Бенни Андерссон, находится самая дорогая квартира Швеции и обитает самое старое привидение в городе…

Шведские лакомства и музыка
Зимние дни в Швеции коротки, а главное лекарство от зимней тоски – конфеты и булочки. Шведы уже давно являются лучшими в мире истребителями сладкого, а верный шведский рецепт от желания впасть в зимнюю спячку – кофе. Кофе с плюшками ждут и вас. А в качестве музыкального сопровождения к экскурсии вы услышите качественный микс из классических и оригинальных композиций: от викингов до Карла XVI.

Важная и интересная информация о Швеции
Викинги, Карлы, Карлсоны. Кто все эти люди?
Lagom, mysa, fika, midsommar… Из чего же сделаны настоящие шведы?
Чем занимается шведская семья за шведским столом?
Разводной ключ, гребной винт, тетрапак, динамит и другие изобретения шведов.
Шведское оружие массового поражения: сюрстремминг и лютфиск – 50 оттенков белого.
Скандинавский стиль в жизни, дизайне, архитектуре.
Несколько полезных слов и фраз на шведском.

Где вы побываете

Исторический центр Стокгольма – Старый город. Острова Stadsholmen, Riddarholmen, Helgeandsholmen, Королевский Дворец, Рыцарская церковь – усыпальница шведских королей, Кафедральный собор, Риксдаг, музей Нобеля, терраса Эварта Тоба с видом на Ратушу.
Самый большой остров Стокгольма – Южный остров (Södermalm). С нескольких смотровых площадок вы увидите панораму города
Королевский остров (Kungsholmen). Очередная вид-открытка на Рыцарский остров, прогулка у городской Ратуши, места проведения Нобелевского банкета.
Юргорден (Djurgården). Звериный остров -самые популярные в Швеции музеи находятся именно здесь: Скансен, Васа, Скандинавский музей, Юнибакен и парк аттракционов. Вилла Оакхилл (царский подарок княгине Марии Павловне) и очаровательные виды на залив с мыса Вальдемара (Waldemarsudde).
Остров Лонгхольмен (Långholmen) – бывшая тюрьма, а ныне – отель.
Корабельный остров (Skeppsholmen), Кастелхольмен (Kastellholmen). Райское место (скульптура Paradiset), музей Современного искусства, памятник Ленину, восхитительные виды на Старый город.
Материковая часть города. Административный и торговый центры города, политический центр Швеции, Опера, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный огород), фешенебельный район Эстермальм, парадная набережная Страндвеген, Дипломатический городок.

Маршрут в цифрах

  • 10 островов и материковая часть столицы
  • 99% достопримечательностей города
  • 10 остановок
  • 3 смотровые площадки
  • 25 километров

Организационные детали

  • В стоимости включены: автомобиль стандарт класса для 1 – 3 чел, трансфер из отеля/паромного терминала (в центре) и обратно
  • Место начала и окончания экскурсии — в любом удобном для вас месте
  • По договоренности мы можем скомбинировать экскурсию с трансфером из аэропорта; продолжить экскурсию в музеях или по пригородам; совершить экскурсию на автомобиле бизнес / премиум класса (Volvo XC90, MB S) или на миниавтобусе для групп до 7 чел
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма
10 островов Стокгольма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Hejsan, jag heter Александр. В Швеции - с прошлого века. Гид (Стокгольм и окрестности), водитель (транферы по Швеции), фотограф и реставратор (шведск. chubbychic). Профессиональный любитель Швеции, объективно считаю Стокгольм одним из самых красивых городов, пленительным в любую погоду. Провожу максимально индивидуальные экскурсии. Без шведской скромности гарантирую - со мной Вы получите от Стокольма самые яркие впечатления. Теперь Вы знакомы со мной, а я буду рад познакомить Вас с моим городом.
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24 отзыва оставили туристы

19 февраля 2020
Спасибо ! Увидела весь Стокгольм, перед вылетом )
9 ноября 2019
Очень хорошая Экскурсия. Объехали весь город. Особенно рекомендую тем, кто не любит долгие пешие экскурсии.
7 ноября 2019
Интересный и нескучный маршрут. Комфортное вождение и общение с гидом. С юмором и забавными фактами. Очень рекомендуем.
29 октября 2019
Экскурсия оказалась очень насыщенной. Посмотрели все интересные и значимые места. Очень довольны.
26 октября 2019
Все очень хорошо
13 октября 2019
Экскурсия на машине, это то что надо, когда идет дождь или вы устали ходить. Александр отлично знает город, провез нас по маленьким улочкам и таким местам, куда бы мы сами не догадались добраться) посетили много смотровых площадок с прекрасными видами на город. Александр не только интересно рассказывает от современной жизни шведов, но и отлично знает историю. Отвечает на все вопросы, а их у нас всегда много)) мы довольны экскурсией. Это то что надо, когда ты первый раз в городе и всего на пару дней.
8 сентября 2019
Признательны Александру за знакомство со Стокгольмом. Трехчасовая экскурсия пролетела незаметно, включала в себя прекрасные, но скрытые от вечно спешащих туристов места для уединения и погружения в атмосферу города, с множеством исторических вкраплений в виде интересных историй, памятников, образцов архитектуры, неповторимых домов и двориков. Весь город теперь воспринимается цельным ансамблем, сотканным из разных красок - островов и исторических районов. После такой экскурсии далее дело за Вами - уже самостоятельно погружайтесь в понравившиеся Вам районы, уголки и островки Стокгольма. Александр не только показывает и рассказывает о городе, но и дает возможность с максимальной пользой использовать Ваше время - уделяя больше времени и внимания интересующим Вас аспектами и понравившимся Вам местам. Спасибо!
26 августа 2019
Идеальный вариант для тех, кто ограничен во времени (как мы - от парома до парома). С Александром договорились о "разделе" трехчасовой экскурсии на 2 "по полтора". Успели и город на множестве островов посмотреть, и в музее Ваза побывать, и обратно на паром успели. Решили, что обязательно вернемся в Стокгольм, уже минимум дня на три.
26 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Было познавательно, весело. Получили массу позитивный эмоций. Много узнали о самом городе
4 августа 2019
Описание экскурсии не соответствует самой экскурсии, за три часа мы практически ничего не увидели и не узнали
Ещё 14 отзывов

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