24 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения «10 островов Стокгольма» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город оживает, температура комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, хотя острова покрыты снегом и температура низкая, можно насладиться зимними видами и уютной атмосферой, однако учтите, что некоторые активности могут быть ограничены.

Идеальный способ начать знакомство со Стокгольмом - отправиться на индивидуальную автомобильную экскурсию.За 3 часа вы увидите самые важные достопримечательности города, включая средневековый Старый город, богемный Южный остров и Королевский остров.Экскурсия

включает остановки для прогулок и осмотра объектов, а также рассказы о шведской истории и культуре. Вы узнаете о самых старых и красивых зданиях, узких переулках и знаменитых местах, связанных с историческими личностями и событиями. Также вас ждут шведские лакомства и музыкальное сопровождение

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Объемное представление о городе

Каждый район Стокгольма имеет свое лицо и собственный характер. Во время экскурсии вы познакомитесь со средневековым Старым городом, богемным Южным островом, национальной романтикой Королевского острова, музейными Звериным и Корабельным островами, современным центром Норрмальм, престижным Эстермальмом, и после нашего путешествия Стокгольм станет вам намного ближе и понятнее.

Все “самое-самое” Стокгольма

Самое старое здание и самое красивое, самый узкий переулок, самый маленький памятник; места, где появился термин «стокгольмский синдром», хранится Дьявольская Библия, расположен центр шведской Солнечной системы, работал Бергман, покупал костюм Ленин, живет Бенни Андерссон, находится самая дорогая квартира Швеции и обитает самое старое привидение в городе…

Шведские лакомства и музыка

Зимние дни в Швеции коротки, а главное лекарство от зимней тоски – конфеты и булочки. Шведы уже давно являются лучшими в мире истребителями сладкого, а верный шведский рецепт от желания впасть в зимнюю спячку – кофе. Кофе с плюшками ждут и вас. А в качестве музыкального сопровождения к экскурсии вы услышите качественный микс из классических и оригинальных композиций: от викингов до Карла XVI.

Важная и интересная информация о Швеции

Викинги, Карлы, Карлсоны. Кто все эти люди?

Lagom, mysa, fika, midsommar… Из чего же сделаны настоящие шведы?

Чем занимается шведская семья за шведским столом?

Разводной ключ, гребной винт, тетрапак, динамит и другие изобретения шведов.

Шведское оружие массового поражения: сюрстремминг и лютфиск – 50 оттенков белого.

Скандинавский стиль в жизни, дизайне, архитектуре.

Несколько полезных слов и фраз на шведском.

Где вы побываете

Исторический центр Стокгольма – Старый город. Острова Stadsholmen, Riddarholmen, Helgeandsholmen, Королевский Дворец, Рыцарская церковь – усыпальница шведских королей, Кафедральный собор, Риксдаг, музей Нобеля, терраса Эварта Тоба с видом на Ратушу.

Самый большой остров Стокгольма – Южный остров (Södermalm). С нескольких смотровых площадок вы увидите панораму города

Королевский остров (Kungsholmen). Очередная вид-открытка на Рыцарский остров, прогулка у городской Ратуши, места проведения Нобелевского банкета.

Юргорден (Djurgården). Звериный остров -самые популярные в Швеции музеи находятся именно здесь: Скансен, Васа, Скандинавский музей, Юнибакен и парк аттракционов. Вилла Оакхилл (царский подарок княгине Марии Павловне) и очаровательные виды на залив с мыса Вальдемара (Waldemarsudde).

Остров Лонгхольмен (Långholmen) – бывшая тюрьма, а ныне – отель.

Корабельный остров (Skeppsholmen), Кастелхольмен (Kastellholmen). Райское место (скульптура Paradiset), музей Современного искусства, памятник Ленину, восхитительные виды на Старый город.

Материковая часть города. Административный и торговый центры города, политический центр Швеции, Опера, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный огород), фешенебельный район Эстермальм, парадная набережная Страндвеген, Дипломатический городок.

Маршрут в цифрах

10 островов и материковая часть столицы

99% достопримечательностей города

10 остановок

3 смотровые площадки

25 километров

Организационные детали