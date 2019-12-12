В этом туре я стараюсь удовлетворить потребности подготовленных туристов, желающих в высокоинтеллектуальной беседе познать глубины исторических процессов диктовавших развитие Швеции, В лёгкой поездке на автомобиле 🚘 по Стокгольму и его окрестностям, мы посетим и увидим всё то что делает Швецию украшением Скандинавии и гордостью Европы.

Старый город 🏙️, загородные дворцы и усыпальница королей, расскажут нам многое то что позволит понять почему сегодня все ставят Швецию в пример и пытаются разгадать секрет невероятного успеха этой страны. Мы заглянем в самые глубины истории 📖 и посмотрим на те пути где история Швеции туго переплетается с историей России и Рюриков.

Мы взглянем пристально на Швецию и наших дней, пройдём вместе по маршруту свадебного кортежа принцессы Виктории и её возлюбленного Даниеля. История этой любви потрясла всё королевство шведское. Логичным завершением экскурсии 🧭 может быть одно из элегантных кафе города, которые являются местом творческих и интеллектуальных бесед стокгольмчан и стокгольмчанок.