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Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле

5
9 отзывов
VIKING
VIKING – Гид из Стокгольм
Всем привет! Я – ваш индивидуальный гид по Стокгольму.

В этом туре я стараюсь удовлетворить потребности подготовленных туристов, желающих в высокоинтеллектуальной беседе познать глубины исторических процессов, диктовавших развитие Швеции.

В лёгкой поездке на автомобиле 🚘 по городу и его окрестностям мы посетим и увидим всё то, что делает Швецию украшением Скандинавии и гордостью Европы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €396 за экскурсию

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Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле
Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле

Что вы увидите

  • Дворцы Короля (включая загородные)
  • Замок в провинциальном Вэксхольмене
  • Музеи в Стокгольме (любой на выбор)
  • Столица Викингов Сигтуна
  • дворец Врангеля (самая внушительная коллекция средневекового оружия) город студентов с Кафедральным Собором — Упсала и т. д. и т. п.
В этом туре я стараюсь удовлетворить потребности подготовленных туристов, желающих в высокоинтеллектуальной беседе познать глубины исторических процессов диктовавших развитие Швеции, В лёгкой поездке на автомобиле 🚘 по Стокгольму и его окрестностям, мы посетим и увидим всё то что делает Швецию украшением Скандинавии и гордостью Европы.
Старый город 🏙️, загородные дворцы и усыпальница королей, расскажут нам многое то что позволит понять почему сегодня все ставят Швецию в пример и пытаются разгадать секрет невероятного успеха этой страны. Мы заглянем в самые глубины истории 📖 и посмотрим на те пути где история Швеции туго переплетается с историей России и Рюриков.
Мы взглянем пристально на Швецию и наших дней, пройдём вместе по маршруту свадебного кортежа принцессы Виктории и её возлюбленного Даниеля. История этой любви потрясла всё королевство шведское. Логичным завершением экскурсии 🧭 может быть одно из элегантных кафе города, которые являются местом творческих и интеллектуальных бесед стокгольмчан и стокгольмчанок.
Что входит
  • Фотографирование профессиональной камерой, Трансфер к месту экскурсии и обратно, булочки для лебедей, буклеты и карты музеев...., зонтики для всех туристов, дополнительные интеллектуальные беседы
  • Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Вольво S80 (5 пассажиров)
Что не входит
  • Дополнительные часы экскурсии по договорённости
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле
Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле
Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле
Стокгольм для интеллектуалов на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
VIKING
VIKING
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9 отзывов оставили туристы

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