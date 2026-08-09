Valentina проводит ещё 8 экскурсий

Сейчас август — это идеальное время.

Идеальные месяцы для посещения сада Карла Миллеса - июнь, июль и август. В это время погода в Стокгольме наиболее благоприятная, и вы сможете насладиться скульптурами на свежем воздухе в полном комфорте. Май и сентябрь также подходят для визита, но возможны небольшие дожди и прохлада. В остальное время года, особенно зимой, посещение может быть менее комфортным из-за холодной погоды, но всё же доступно для любителей искусства.

Представьте себе место, где каждый шаг открывает новый уголок удивительной гармонии между искусством и природой. Сад Миллеса на острове Лидинге в Стокгольме - это именно такое место.Экскурсия в этот уникальный

парк предлагает не просто прогулку среди зелени, но и знакомство с великолепными скульптурами Карла Миллеса, чьи работы известны и любимы по всему миру. Каждая скульптура в саду Миллеса рассказывает свою историю, будь то мифы, легенды или философские размышления художника о жизни и смерти, красоте и уродстве, вечном и мимолетном. Ваш гид раскроет перед вами тайны художественного замысла Миллеса, покажет, как тесно переплетены скульптура и природа в его творчестве, и как гениально художник использовал ландшафт, чтобы усилить выразительность своих работ. Эта экскурсия - не просто возможность увидеть известные произведения искусства, но и шанс прикоснуться к тайнам творчества, понять, что вдохновляло Миллеса и как он работал. Организационные детали, такие как проезд и входные билеты, тщательно продуманы, чтобы вы могли сосредоточиться на главном - наслаждении искусством и природой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Миллеса

Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку. Сад Миллеса, по меткому определению ценителей, гармонии «являет собой удачный симбиоз камня, бронзы и тенистых аллей».

Шедевры Миллеса известны во многих странах мира. Он знаменит своими летящими, еле касающимися земли фигурами. В Москве перед Центром международной торговли стоит Гермес, сделанный рукой Миллеса.

Программа

В саду, в музее под открытым небом, вы увидите, насколько великолепно скульптурные шедевры вписаны в пейзаж, воочию осознаете удивительную способность Карла Миллеса создавать скульптуры от малых форматов до гиганских форм изящными и грациозными. Его произведения даже спустя много лет вызывают восхищение и удивление…

Я расскажу об особенностях художественного замысла передачи мифов и преданий в скульптурных композициях, об оригинальности инженерных и дизайнерских решений, и вы поймете, что лишь гений был способен создать подобное!

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на транспорте до о. Лидинге (15 минут), входные билеты: 150 крон взрослый, 120 крон студенческий, детям до 18 лет — бесплатно.