Valentina проводит ещё 8 экскурсий

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Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса

Разгадать этих «странных» шведов и приблизиться к их пониманию гармонии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
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156 за экскурсию

Valentina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Valentina – Гид в Стокгольме
Чтобы разгадать этих «странных» шведов, приблизиться к их пониманию гармонии и чуткого восприятия окружающего мира, погрузиться в мир природы, скульптуры и философии, а заодно увидеть то, что не входит в «стандартный набор» знакомства со Стокгольмом, вам стоит отправиться со мной в путешествие на остров 🏝️ Лидинге в парк Миллеса!
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса

Сад Миллеса

Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку. Сад Миллеса, по меткому определению ценителей, гармонии «являет собой удачный симбиоз камня, бронзы и тенистых аллей».

Шедевры Миллеса известны во многих странах мира. Он знаменит своими летящими, еле касающимися земли фигурами. В Москве перед Центром международной торговли стоит Гермес, сделанный рукой Миллеса.

Программа

В саду, в музее под открытым небом, вы увидите, насколько великолепно скульптурные шедевры вписаны в пейзаж, воочию осознаете удивительную способность Карла Миллеса создавать скульптуры от малых форматов до гиганских форм изящными и грациозными. Его произведения даже спустя много лет вызывают восхищение и удивление…

Я расскажу об особенностях художественного замысла передачи мифов и преданий в скульптурных композициях, об оригинальности инженерных и дизайнерских решений, и вы поймете, что лишь гений был способен создать подобное!

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на транспорте до о.Лидинге (15 минут), входные билеты: 150 крон взрослый, 120 крон студенческий, детям до 18 лет — бесплатно.

Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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