Valentina проводит ещё 8 экскурсий

Сад Миллеса

Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку. Сад Миллеса, по меткому определению ценителей, гармонии «являет собой удачный симбиоз камня, бронзы и тенистых аллей».

Шедевры Миллеса известны во многих странах мира. Он знаменит своими летящими, еле касающимися земли фигурами. В Москве перед Центром международной торговли стоит Гермес, сделанный рукой Миллеса.

Программа

В саду, в музее под открытым небом, вы увидите, насколько великолепно скульптурные шедевры вписаны в пейзаж, воочию осознаете удивительную способность Карла Миллеса создавать скульптуры от малых форматов до гиганских форм изящными и грациозными. Его произведения даже спустя много лет вызывают восхищение и удивление…

Я расскажу об особенностях художественного замысла передачи мифов и преданий в скульптурных композициях, об оригинальности инженерных и дизайнерских решений, и вы поймете, что лишь гений был способен создать подобное!