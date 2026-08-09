Valentina проводит ещё 8 экскурсий

Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
Представьте себе место, где каждый шаг открывает новый уголок удивительной гармонии между искусством и природой. Сад Миллеса на острове Лидинге в Стокгольме - это именно такое место.
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парк предлагает не просто прогулку среди зелени, но и знакомство с великолепными скульптурами Карла Миллеса, чьи работы известны и любимы по всему миру.
Каждая скульптура в саду Миллеса рассказывает свою историю, будь то мифы, легенды или философские размышления художника о жизни и смерти, красоте и уродстве, вечном и мимолетном.
Ваш гид раскроет перед вами тайны художественного замысла Миллеса, покажет, как тесно переплетены скульптура и природа в его творчестве, и как гениально художник использовал ландшафт, чтобы усилить выразительность своих работ.
Эта экскурсия - не просто возможность увидеть известные произведения искусства, но и шанс прикоснуться к тайнам творчества, понять, что вдохновляло Миллеса и как он работал.
Организационные детали, такие как проезд и входные билеты, тщательно продуманы, чтобы вы могли сосредоточиться на главном - наслаждении искусством и природой
5 причин купить эту экскурсию
🗿 Уникальные скульптуры Карла Миллеса
🌳 Прогулка по живописному саду
🎨 Погружение в мир искусства и философии
🗺️ Нестандартный маршрут по Стокгольму
👨🏫 Профессиональный гид с увлекательными рассказами
Лучшее время для посещения
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авг
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Идеальные месяцы для посещения сада Карла Миллеса - июнь, июль и август. В это время погода в Стокгольме наиболее благоприятная, и вы сможете насладиться скульптурами на свежем воздухе в полном комфорте. Май и сентябрь также подходят для визита, но возможны небольшие дожди и прохлада. В остальное время года, особенно зимой, посещение может быть менее комфортным из-за холодной погоды, но всё же доступно для любителей искусства.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сад Миллеса
Скульптуры Карла Миллеса
Гермес перед Центром международной торговли
Описание экскурсии
Сад Миллеса
Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку. Сад Миллеса, по меткому определению ценителей, гармонии «являет собой удачный симбиоз камня, бронзы и тенистых аллей».
Шедевры Миллеса известны во многих странах мира. Он знаменит своими летящими, еле касающимися земли фигурами. В Москве перед Центром международной торговли стоит Гермес, сделанный рукой Миллеса.
Программа
В саду, в музее под открытым небом, вы увидите, насколько великолепно скульптурные шедевры вписаны в пейзаж, воочию осознаете удивительную способность Карла Миллеса создавать скульптуры от малых форматов до гиганских форм изящными и грациозными. Его произведения даже спустя много лет вызывают восхищение и удивление…
Я расскажу об особенностях художественного замысла передачи мифов и преданий в скульптурных композициях, об оригинальности инженерных и дизайнерских решений, и вы поймете, что лишь гений был способен создать подобное!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на транспорте до о. Лидинге (15 минут), входные билеты: 150 крон взрослый, 120 крон студенческий, детям до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1357 туристов
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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