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Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками

Радмила Я.
Радмила Я. – Гид из Олесунн
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €200 за экскурсию

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Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками

Что вы увидите

  • Все главные достопримечательности Олесунна:
  • Бросюнде отель (даже изнутри) и набережная
  • Район Морской Венеции
  • Каменная церковь Олесунна
  • Уникальную архитектуру зданий в стиле Арт Нуво
  • Пешеходную улицу Конгенсгата
  • Городской парк
Наш пешеходный тур напоминает дружескую прогулку 👣 по улочкам живописного Олесунна. Чтобы сделать пешеходную экскурсию ⛳ задорной и живой, я придумала для моих гостей ряд вопросов по ходу прогулки и кто правильно ответит – получит конфетку из ассорти самых популярных в Норвегии конфет Twist.
Вопросы несложные, и обязательно- с юмором или мистикой.
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете как в одну ночь среди зимы был уничтожен целый город 🏙️. Потом словно Феникс возродился город заново. Лучшие фото в подарок!
Что входит
  • интересные истории и шоколадное ассорти Twist
  • как местное угощение и награда за правильные ответы/догадки
Что не входит
  • еда
  • напитки
  • транспорт
Начало
🚩 по согласованию (например, у ресторана MOLO)
Место завершения
🏁 в центре города Олесунн
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Радмила Я.
Радмила Я.
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