Наш пешеходный тур напоминает дружескую прогулку 👣 по улочкам живописного Олесунна. Чтобы сделать пешеходную экскурсию ⛳ задорной и живой, я придумала для моих гостей ряд вопросов по ходу прогулки и кто правильно ответит – получит конфетку из ассорти самых популярных в Норвегии конфет Twist.

Вопросы несложные, и обязательно- с юмором или мистикой.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете как в одну ночь среди зимы был уничтожен целый город 🏙️. Потом словно Феникс возродился город заново. Лучшие фото в подарок!