Виктор проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по праздничным уголкам Осло

Наш маршрут пройдет по самым красивым и романтичным улицам Осло, украшенным к Рождеству гирляндами и хвоей. Вы заглянете в магазины с праздничными распродажами, зайдете в уютные кофейни и полюбуетесь основными достопримечательностями 🏛️ Осло, освещенными праздничными огнями. Мы пройдём по самой большой торговой улице столицы ⭐️ и побываем на главном рождественском рынке города, где вы сможете купить интересные сувениры 🎁 и местные деликатесы, а также попробовать традиционный норвежский «глёгг».

Рождественские традиции Норвегии

Я расскажу вам об истории 📖 и праздничных традициях Осло: что принято дарить на Рождество в Норвегии, что любят готовить норвежцы к праздничному столу и какие здесь существуют обычаи. Вы узнаете о традиционных рождественских угощениях Осло, получите рецепты праздничных блюд от норвежских шеф-поваров и узнаете, где купить интересные скандинавские подарки для близких к Рождеству.

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