Виктор проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по праздничным уголкам Осло Наш маршрут пройдет по самым красивым и романтичным улицам Осло, украшенным к Рождеству гирляндами и хвоей. Вы заглянете в магазины с праздничными распродажами, зайдете в уютные кофейни и полюбуетесь основными достопримечательностями 🏛️ Осло, освещенными праздничными огнями. Мы пройдём по самой большой торговой улице столицы ⭐️ и побываем на главном рождественском рынке города, где вы сможете купить интересные сувениры 🎁 и местные деликатесы, а также попробовать традиционный норвежский «глёгг».
Рождественские традиции Норвегии Я расскажу вам об истории 📖 и праздничных традициях Осло: что принято дарить на Рождество в Норвегии, что любят готовить норвежцы к праздничному столу и какие здесь существуют обычаи. Вы узнаете о традиционных рождественских угощениях Осло, получите рецепты праздничных блюд от норвежских шеф-поваров и узнаете, где купить интересные скандинавские подарки для близких к Рождеству.
Организационные детали
Рекомендуем выбрать для прогулки вечерние часы, в это время Осло особенно сказочный!
Прогулку проводит команда гидов, каждый из которых отлично знаком с городом и его традициями.
Начало и место завершения
🚩 площадь Jernbanetorget
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)