Виктор проводит ещё 4 экскурсии

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Рождество в норвежской столице

Волшебство зимнего Осло, рождественские ярмарки и атмосфера скандинавского праздника

Виктор
Виктор – Гид из Осло
Хрустящий снег, рождественские мелодии, распродажи всего и вся, огни разноцветных гирлянд, запах булочек с корицей и спешащие за подарками радостные люди — если именно так вы представляете себе Рождество и Новый год, то эта прогулка 👣 создана для вас! Вы пройдете по лучшим рождественским ярмаркам города, познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Осло, узнаете о норвежских традициях и праздничных угощениях, а также выберете интересные скандинавские сувениры 🎁 для друзей.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €180 за экскурсию

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Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице

Что вас ожидает

Прогулка по праздничным уголкам Осло
Наш маршрут пройдет по самым красивым и романтичным улицам Осло, украшенным к Рождеству гирляндами и хвоей. Вы заглянете в магазины с праздничными распродажами, зайдете в уютные кофейни и полюбуетесь основными достопримечательностями 🏛️ Осло, освещенными праздничными огнями. Мы пройдём по самой большой торговой улице столицы ⭐️ и побываем на главном рождественском рынке города, где вы сможете купить интересные сувениры 🎁 и местные деликатесы, а также попробовать традиционный норвежский «глёгг».

Рождественские традиции Норвегии
Я расскажу вам об истории 📖 и праздничных традициях Осло: что принято дарить на Рождество в Норвегии, что любят готовить норвежцы к праздничному столу и какие здесь существуют обычаи. Вы узнаете о традиционных рождественских угощениях Осло, получите рецепты праздничных блюд от норвежских шеф-поваров и узнаете, где купить интересные скандинавские подарки для близких к Рождеству.

Организационные детали

  • Рекомендуем выбрать для прогулки вечерние часы, в это время Осло особенно сказочный!
  • Прогулку проводит команда гидов, каждый из которых отлично знаком с городом и его традициями.
Начало и место завершения
🚩 площадь Jernbanetorget
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице
Рождество в норвежской столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)
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Виктор проводит ещё 4 экскурсии

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