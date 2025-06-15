Круиз
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
Начало: 116 Al Quffal St - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi - U...
«Затем яхта направится к природным необитаемым островам архипелага»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$108.91 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте 55 футов в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Станьте частью этого — отдохните на борту сверкающей супер яхты»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Роскошная яхта в Абу-Даби
Начало: Порт Marsa Al Bateen
«Важная информация: Полная предоплата необходима для гарантии бронирования, так как организаторы резервируют яхту и исключают возможность её занятости другими клиентами»
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
$800 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААмир15 июня 2025Прекрасная прогулка на лодке к уединённым пляжам. Отличный экипаж, который позаботился обо всём.
- IIvan16 марта 2025Поездка полностью оправдала свои деньги. Капитан Аднан был очень добр и отличный хозяин.
- KKat22 мая 2024Поездка была потрясающей — вода кристально чистая, настоящее ощущение отдыха. Капитан и команда были очень дружелюбны и информативны. Обязательно повторим!
