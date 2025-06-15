Мои заказы

Прогулки на яхте в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «На яхте» в Абу-Даби на русском языке, цены от $108. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
На яхте
Музыкальные теплоходы
4 часа
3 отзыва
Круиз
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
Начало: 116 Al Quffal St - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi - U...
«Затем яхта направится к природным необитаемым островам архипелага»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$108.91 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте 55 футов в Абу-Даби
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте 55 футов в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Станьте частью этого — отдохните на борту сверкающей супер яхты»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Роскошная яхта в Абу-Даби
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Роскошная яхта в Абу-Даби
Начало: Порт Marsa Al Bateen
«Важная информация: Полная предоплата необходима для гарантии бронирования, так как организаторы резервируют яхту и исключают возможность её занятости другими клиентами»
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
$800 за всё до 15 чел.

Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Абу-Даби в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах ОАЭ, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке