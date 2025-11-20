Мои заказы

Круизы и туры по воде в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Абу-Даби на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
На автобусе
На лодке
8 часов
9 отзывов
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из Абу-Даби, круиз на традиционной лодке с питанием, русскоговорящий гид»
Расписание: в среду и субботу в 12:30
6 дек в 12:30
10 дек в 12:30
$100 за человека
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
На яхте
Музыкальные теплоходы
4 часа
4 отзыва
Круиз
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
Начало: 116 Al Quffal St - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi - U...
«Панорамный круиз и фотостопы Начните путешествие с морской прогулки вдоль самых знаковых зданий и достопримечательностей Абу-Даби — отличная возможность сделать запоминающиеся фотографии и насладиться видом города с воды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$108.91 за человека
Морской круиз по островам Абу-Даби
На лодке
4 часа
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
«В случае неблагоприятной погоды мы предложим отменить или перенести круиз»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
$147 за человека

