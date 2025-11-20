Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из Абу-Даби, круиз на традиционной лодке с питанием, русскоговорящий гид»
Расписание: в среду и субботу в 12:30
6 дек в 12:30
10 дек в 12:30
$100 за человека
Круиз
Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)
Начало: 116 Al Quffal St - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi - U...
«Панорамный круиз и фотостопы Начните путешествие с морской прогулки вдоль самых знаковых зданий и достопримечательностей Абу-Даби — отличная возможность сделать запоминающиеся фотографии и насладиться видом города с воды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$108.91 за человека
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
«В случае неблагоприятной погоды мы предложим отменить или перенести круиз»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
$147 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 ноября 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Дубаем, особенно если отдых в другом Эмирате.
История страны была рассказана немного с перескоками и паузами, но в целом впечатление хорошее.
На тайминг экскурсии повлияли пробки, но это не зависит от организаторов.
- ММария5 ноября 2025Благодарим за прекрасную экскурсию!
Мы остались довольны всем!!!!
- ППетр18 сентября 2025Из экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целом все, цена - качество экскурсии оправдано. На раз можно, чтобы понять как дальше изучать Дубай
- NNikita13 сентября 2025Замечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дня
Рекомендую данную экскурсию к посещению,будет интересно,много приятных впечатлений и красивых мест
- ВВалерия8 сентября 2025Всё было идеально!
- ЕЕлизавета3 августа 2025Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45. На Пальме Джумейре проехали одну остановку на рельсе. Ужин на корабле, Дубай Молл.
- ЕЕлена21 июня 2025Рекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если Вы как и Я первый
- ААмир15 июня 2025Прекрасная прогулка на лодке к уединённым пляжам. Отличный экипаж, который позаботился обо всём.
- ССания3 июня 2025Все понравилось, хорошая экскурсию, гид Елена- молодец, с юмором и интересно
- ООльга10 апреля 2025Все понравилось, отличный ужин (скорее обед) на корабле, не понятна остановка возле отеля «Парус», фотографировать там нечего! В целом впечатление хорошее, спасибо!
- IIvan16 марта 2025Поездка полностью оправдала свои деньги. Капитан Аднан был очень добр и отличный хозяин.
- KKat22 мая 2024Поездка была потрясающей — вода кристально чистая, настоящее ощущение отдыха. Капитан и команда были очень дружелюбны и информативны. Обязательно повторим!
