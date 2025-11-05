Мои заказы

Сердце Эмиратов: Экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби

Экскурсия по достопримечательностям Абу Даби — это незабываемое путешествие в мир арабской культуры, где вы откроете для себя великолепие Великой мечети шейха Зайда и роскошь Эмирейтс Палас.

Прогуляйтесь по живописной набережной Корниш, насладитесь атмосферой Деревни Наследия и развлечениями на острове Яс, а в завершение посетите Лувр Абу-Даби, который объединяет лучшие традиции мира.
Описание трансфер

Великолепие Абу Даби: культурные и развлекательные сокровища Экскурсия по достопримечательностям Абу Даби — это увлекательное путешествие, которое погружает вас в атмосферу арабского востока, открывая великолепные пейзажи и множество интересных фактов о культуре и истории этого удивительного города. Вы начнете с посещения Великой мечети шейха Зайда, одной из самых впечатляющих мечетей в мире, где белоснежный мрамор, изысканная мозаичная отделка и огромные люстры из кристаллов Swarovski создают незабываемую атмосферу. Затем вы направитесь на набережную Корниш, где живописные виды на залив, современные небоскрёбы и уютные пляжи подарят вам моменты истинного наслаждения. Не упустите возможность посетить Эмирейтс Палас — роскошный дворец-отель, который олицетворяет богатство и элегантность, восхищая своей архитектурой. В Деревне Наследия (Heritage Village) вы сможете узнать о традиционном образе жизни бедуинов, прогуливаясь среди старинных домов и ремесленных мастерских. Остров Яс станет вашим следующим пунктом назначения — это центр развлечений, где расположены тематический парк Ferrari World, аквапарк Yas Waterworld и парк Warner Bros, предлагающие незабываемые эмоции для всей семьи. Завершит вашу экскурсию Лувр Абу-Даби, шедевр современной архитектуры, который объединяет культурные традиции со всего мира. Важная информация:
При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин — длинные юбки или свободные брюки, верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы; для мужчин — брюки, рубашка или футболка без изображений животных и людей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая мечеть шейха Зайда
  • Набережная Корниш
  • Эмирейтс Палас
  • Этихад Тауэрс
  • Деревня Наследия (Heritage Village)
  • Остров Яс
  • Парк Ferrari World
  • Лувр Абу-Даби
  • Безумный Макс (кроме туристов, которые бронировали из Абу-Даби)
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода без газа
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - длинные юбки или свободные брюки
  • Верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы для мужчин - брюки
  • Рубашка или футболка без изображений животных и людей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Евгений
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Бек обеспечил водой и газировкой на весь день! В машине всегда прохладно! Рекомендую!
Дмитрий
16 окт 2025
Увидели всё что хотели. Неспеша. Бек рассказал про историю Эмиратов. Помог купить все нужные билеты. Комфортный автомобиль. Заехали в конце в узбекский ресторанчик поужинать. Очень было вкусно, нам понравилось. Шашлык даже немного превзошёл ожидания. Я бы рекомендовал этого года. Удобный формат и хорошая цена.
Елена
5 окт 2025
Отличная экскурсия,гид рассказал все очень интересно,моментами от истории мы даже покрывались мурашками. На каждую остановку дается достаточно времени,чтобы все рассмотреть,пофотографировать. Спасибо большое Беку за эту экскурсию
Ксения
29 сен 2025
Для экскурсии в Абу-Даби обратились к Беку. Точно можем порекомендовать этого гида! Все четко, все вовремя. Бек всегда на связи, дает свободное время, ждет необходимое время и всегда рядом. Очень надежный гид, который покажет интересные места Абу-Даби и расскажет много нового и интересного. Точно рекомендуем и обратимся снова в следующую поездку в Эмираты!
Анна
24 сен 2025
Все отлично!
Учитывает пожелания, можно попросить изменить программу)
Ирина
14 сен 2025
Экскурсия с Беком - все понравилось. Предварительно списались с гидом, обсудили программу экскурсионного дня, стоимость посещения интересующих нас объектов. Бек встретил нас в аэропорту, провез по городу, мы посетили мечеть, Лувр, океанариум, финиковый рынок и т. д. Поездка была комфортной, получили полную информацию по истории региона, по окончании экскурсии гид отвез нас в отель. Спасибо!
Руз
1 сен 2025
Хочу выразить благодарность гиду с именем Бек.
Воспитанный, внимательный к мелочам молодой человек, который познакомил нас с городом, его историей и культурой.
Смело буду рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
Роман
22 авг 2025
Экскурсия понравилась, проводил экскурсовод Бек. Учел все наши пожелания, посетили все, что было нам интересно. У нас была пересадка в Абу-Даби 17 часов, поэтому он нас забрал из аэропорта. Ввиду
читать дальше

нашей усталости мы исключили ряд объектов, посетили мечеть, лувр, проехали вдоль набережной, побывали в Эмирейт Пэлас и попросили завезти нас в Яс Молл, по окончании нас привезли в аэропорт. день прошел насыщенно и интересно, рекомендую однозначно.

Елена
19 авг 2025
Елена
20 июл 2025
Владимир
7 июл 2025
Экскурсию наш гид Бек провел очень познавательную. Постоянно рассказывал в течении всей дороги (около 3-х часов) в машине о эмиратах, истории эмиратов, новых проектах развития тех зон мимо которых проезжали.
читать дальше

Посмотрели место сьемок «Безумного Макса», интерактивной зоны TeamLab (В Москве и Питере подобных проектов точно нет), ее не с чем сравнить - настолько современная зона развлечения, больше направленная на получение эмоций и зрительного удовольствия. Бывший дворец шейха Заида, который действует сейчас как 7-ми звездочный отель, ныне действующий дворец президента ОАЭ, Историческая зона «деревня бедуинов», белая мечеть шейха Заида (самая большая в ОАЭ). Везде гид давал достаточно полные комментарии, некоторые факты мы не знали. Наш гид Бек кроме того провез по улицам Абу-Даби, нигде не торопился, ехал медленно, чтобы можно было рассмотреть все подробно.

Анастасия
24 июн 2025
Мы были ограничены по времени, Бек смог нас забрать из аэропорта и вернуть туда же. За 5 часов показал нам все основные достопримечательности: белая мечеть прекрасна, отель эмирейтс, Лувр увидели только снаружи, будет причина вернуться)))), деревня бедуинов. Знает много исторических дат, отвечает на все вопросы. Экскурсия прошла незаметно и комфортно для нас. Спасибо огромное!
Raushan
3 июн 2025
Благодарим за прекрасную, познавательную и очень впечатлящую экскурсию, нашего гида Бека! Мы были с семьёй, понравилось и сыну и нам.
Посетили музей аватаров (можно так назвать), было интересно, современо и так
читать дальше

захватывающе.
Мечеть главная, Шейха Зейда - хоть и строго по дресс коду, но обязательно необходимо посетить, объемно, богато, красиво очень.
Перечислять все локации не буду, Бек стразу связался после заказа и всё подробно объяснил, учёл личные пожелания.
Экскурсия проходила комфортно, с кондиционером, с водой, с интересными историческими и жизненными историями!
Очень благодарим за приятное времяпровождение нашего гида Бека!
Всем советую от души!

Polina
30 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Очень благодарны Беку. Он забрал нас в 11:00. Заранее связался с нами. Обсудил детали. Машина была комфортной, с кондиционером, водой, зарядными устройствами. Мы сразу сказали, куда хотим
читать дальше

успеть. Он сам спланировал нам путь. Мы в очень расслабленном ритме все смотрели, не торопились. В итоге за день мы посетили мечеть, которая не оставила нас равнодушными, попили кофе с золотом и десертами в дворце, купили финики, посетили Лувр и Феррари парк. Все было очень хорошо организованно и при этом никакой суеты и спешки. Идеальный формат, если вы приезжаете на 1 день. После Бек отвез нас в аэропорт. Считаю, что день прошел идеально. Спасибо Беку)

Anna
30 мая 2025
Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Спланировали 3 часа перед экскурсией, получили быстрое подтверждение, сразу в начале поездки обсудили все пожелания по поездке, куда хотим заехать, что посетить. После этого был
читать дальше

грамотно составлен маршрут для осмотра всех желаемых достопримечательностей. Все билеты были куплены онлайн в соответствии с нашими пожеланиями, поэтому не стояли ни в каких очередях. Во время осмотра достопримечательностей Бек всегда доходчиво объяснял, где и когда будет нас ждать. Не было ни одной задержки или проблем с парковкой. Также хочется отметить безопасность вождения, поэтому мы отлично провели время! Спасибо!

