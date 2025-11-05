Экскурсия по достопримечательностям Абу Даби — это незабываемое путешествие в мир арабской культуры, где вы откроете для себя великолепие Великой мечети шейха Зайда и роскошь Эмирейтс Палас.
Прогуляйтесь по живописной набережной Корниш, насладитесь атмосферой Деревни Наследия и развлечениями на острове Яс, а в завершение посетите Лувр Абу-Даби, который объединяет лучшие традиции мира.
Описание трансфер
Великолепие Абу Даби: культурные и развлекательные сокровища Экскурсия по достопримечательностям Абу Даби — это увлекательное путешествие, которое погружает вас в атмосферу арабского востока, открывая великолепные пейзажи и множество интересных фактов о культуре и истории этого удивительного города. Вы начнете с посещения Великой мечети шейха Зайда, одной из самых впечатляющих мечетей в мире, где белоснежный мрамор, изысканная мозаичная отделка и огромные люстры из кристаллов Swarovski создают незабываемую атмосферу. Затем вы направитесь на набережную Корниш, где живописные виды на залив, современные небоскрёбы и уютные пляжи подарят вам моменты истинного наслаждения. Не упустите возможность посетить Эмирейтс Палас — роскошный дворец-отель, который олицетворяет богатство и элегантность, восхищая своей архитектурой. В Деревне Наследия (Heritage Village) вы сможете узнать о традиционном образе жизни бедуинов, прогуливаясь среди старинных домов и ремесленных мастерских. Остров Яс станет вашим следующим пунктом назначения — это центр развлечений, где расположены тематический парк Ferrari World, аквапарк Yas Waterworld и парк Warner Bros, предлагающие незабываемые эмоции для всей семьи. Завершит вашу экскурсию Лувр Абу-Даби, шедевр современной архитектуры, который объединяет культурные традиции со всего мира. Важная информация:
При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин — длинные юбки или свободные брюки, верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы; для мужчин — брюки, рубашка или футболка без изображений животных и людей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая мечеть шейха Зайда
- Набережная Корниш
- Эмирейтс Палас
- Этихад Тауэрс
- Деревня Наследия (Heritage Village)
- Остров Яс
- Парк Ferrari World
- Лувр Абу-Даби
- Безумный Макс (кроме туристов, которые бронировали из Абу-Даби)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода без газа
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - длинные юбки или свободные брюки
- Верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы для мужчин - брюки
- Рубашка или футболка без изображений животных и людей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Бек обеспечил водой и газировкой на весь день! В машине всегда прохладно! Рекомендую!
Д
Дмитрий
16 окт 2025
Увидели всё что хотели. Неспеша. Бек рассказал про историю Эмиратов. Помог купить все нужные билеты. Комфортный автомобиль. Заехали в конце в узбекский ресторанчик поужинать. Очень было вкусно, нам понравилось. Шашлык даже немного превзошёл ожидания. Я бы рекомендовал этого года. Удобный формат и хорошая цена.
Е
Елена
5 окт 2025
Отличная экскурсия,гид рассказал все очень интересно,моментами от истории мы даже покрывались мурашками. На каждую остановку дается достаточно времени,чтобы все рассмотреть,пофотографировать. Спасибо большое Беку за эту экскурсию
К
Ксения
29 сен 2025
Для экскурсии в Абу-Даби обратились к Беку. Точно можем порекомендовать этого гида! Все четко, все вовремя. Бек всегда на связи, дает свободное время, ждет необходимое время и всегда рядом. Очень надежный гид, который покажет интересные места Абу-Даби и расскажет много нового и интересного. Точно рекомендуем и обратимся снова в следующую поездку в Эмираты!
А
Анна
24 сен 2025
Все отлично!
Учитывает пожелания, можно попросить изменить программу)
И
Ирина
14 сен 2025
Экскурсия с Беком - все понравилось. Предварительно списались с гидом, обсудили программу экскурсионного дня, стоимость посещения интересующих нас объектов. Бек встретил нас в аэропорту, провез по городу, мы посетили мечеть, Лувр, океанариум, финиковый рынок и т. д. Поездка была комфортной, получили полную информацию по истории региона, по окончании экскурсии гид отвез нас в отель. Спасибо!
Р
Руз
1 сен 2025
Хочу выразить благодарность гиду с именем Бек.
Воспитанный, внимательный к мелочам молодой человек, который познакомил нас с городом, его историей и культурой.
Смело буду рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
Р
Роман
22 авг 2025
Экскурсия понравилась, проводил экскурсовод Бек. Учел все наши пожелания, посетили все, что было нам интересно. У нас была пересадка в Абу-Даби 17 часов, поэтому он нас забрал из аэропорта. Ввиду
Е
Елена
19 авг 2025
Е
Елена
20 июл 2025
В
Владимир
7 июл 2025
Экскурсию наш гид Бек провел очень познавательную. Постоянно рассказывал в течении всей дороги (около 3-х часов) в машине о эмиратах, истории эмиратов, новых проектах развития тех зон мимо которых проезжали.
А
Анастасия
24 июн 2025
Мы были ограничены по времени, Бек смог нас забрать из аэропорта и вернуть туда же. За 5 часов показал нам все основные достопримечательности: белая мечеть прекрасна, отель эмирейтс, Лувр увидели только снаружи, будет причина вернуться)))), деревня бедуинов. Знает много исторических дат, отвечает на все вопросы. Экскурсия прошла незаметно и комфортно для нас. Спасибо огромное!
R
Raushan
3 июн 2025
Благодарим за прекрасную, познавательную и очень впечатлящую экскурсию, нашего гида Бека! Мы были с семьёй, понравилось и сыну и нам.
Посетили музей аватаров (можно так назвать), было интересно, современо и так
P
Polina
30 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Очень благодарны Беку. Он забрал нас в 11:00. Заранее связался с нами. Обсудил детали. Машина была комфортной, с кондиционером, водой, зарядными устройствами. Мы сразу сказали, куда хотим
A
Anna
30 мая 2025
Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Спланировали 3 часа перед экскурсией, получили быстрое подтверждение, сразу в начале поездки обсудили все пожелания по поездке, куда хотим заехать, что посетить. После этого был
