Великолепие Абу Даби: культурные и развлекательные сокровища Экскурсия по достопримечательностям Абу Даби — это увлекательное путешествие, которое погружает вас в атмосферу арабского востока, открывая великолепные пейзажи и множество интересных фактов о культуре и истории этого удивительного города. Вы начнете с посещения Великой мечети шейха Зайда, одной из самых впечатляющих мечетей в мире, где белоснежный мрамор, изысканная мозаичная отделка и огромные люстры из кристаллов Swarovski создают незабываемую атмосферу. Затем вы направитесь на набережную Корниш, где живописные виды на залив, современные небоскрёбы и уютные пляжи подарят вам моменты истинного наслаждения. Не упустите возможность посетить Эмирейтс Палас — роскошный дворец-отель, который олицетворяет богатство и элегантность, восхищая своей архитектурой. В Деревне Наследия (Heritage Village) вы сможете узнать о традиционном образе жизни бедуинов, прогуливаясь среди старинных домов и ремесленных мастерских. Остров Яс станет вашим следующим пунктом назначения — это центр развлечений, где расположены тематический парк Ferrari World, аквапарк Yas Waterworld и парк Warner Bros, предлагающие незабываемые эмоции для всей семьи. Завершит вашу экскурсию Лувр Абу-Даби, шедевр современной архитектуры, который объединяет культурные традиции со всего мира. Важная информация:

При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин — длинные юбки или свободные брюки, верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы; для мужчин — брюки, рубашка или футболка без изображений животных и людей.