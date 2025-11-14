Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Азам Ваш гид в Абу-Даби Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек 5% Скидка на заказ 260 выгода $13 $247 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Без спешки и суеты вы познакомитесь с главными символами Абу-Даби: от архитектурного чуда — мечети шейха Зайда — до футуристического Лувра на острове Саадият. Я расскажу, как город вырос из пустыни, как сочетаются традиции бедуинов и амбициозные мечты шейхов, и покажу Абу-Даби таким, каким его знают только местные. Экскурсия подойдёт и тем, кто в Абу-Даби впервые, и тем, кто уже был, но хочет взглянуть на город с другой стороны — через редкие истории и детали, которые не найти в путеводителях.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату