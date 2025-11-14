Описание экскурсииБез спешки и суеты вы познакомитесь с главными символами Абу-Даби: от архитектурного чуда — мечети шейха Зайда — до футуристического Лувра на острове Саадият. Я расскажу, как город вырос из пустыни, как сочетаются традиции бедуинов и амбициозные мечты шейхов, и покажу Абу-Даби таким, каким его знают только местные. Экскурсия подойдёт и тем, кто в Абу-Даби впервые, и тем, кто уже был, но хочет взглянуть на город с другой стороны — через редкие истории и детали, которые не найти в путеводителях.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
