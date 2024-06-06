О Ольга Самое главное в роскошном Абу-Даби Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида

М Мария Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ читать дальше абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼 Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже

В Вадим Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!

Т Татьяна Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ Все прошло хорошо, Азиз молодец!

М Марат Самое главное в роскошном Абу-Даби Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.

Г Галина Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)

Н Надежда Самое главное в роскошном Абу-Даби Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!

Н НАТАЛЬЯ Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.

А Ангелина Обзорная экскурсия по Абу-Даби читать дальше остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍 Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла