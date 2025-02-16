9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
$255 за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по Большой мечети шейха Зайда
Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Начало: У входа в Мечеть
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
$7 за человека
скидка
5%
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби: главное в городе
Одна из самых больших мечетей мира, Лувр, «дома из будущего» и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
100$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир16 февраля 2025Экскурсия интересная, хорошо организована, увлекательная. Гид Пулат эрудирован, подготовлен, хорошо осведомлён в материале, излагает его интересно, в общении приятен, вежлив.
- ААлсу11 февраля 2025Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута. Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
- ЕЕлена29 января 2025Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация
- AAlen29 января 2025понравился аудиогид) спасибо!
- ННаталия14 января 2025Экскурсия прошла замечательно, учтены все наши пожелания и даже больше. Все билеты были куплены онлайн прямо по ходу. Даны интересные рекомендации по посещению разных мест. Однозначно рекомендую!
- ММихаил13 января 2025Добрый день! 01.01.2025 г. мы заказывали экскурсию по Абу -Даби, которую нам провел экскурсовод Пулат. Экскурсия нам понравилась, Пулат рассказал много
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мечети и Соборы»
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