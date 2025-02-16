Экскурсии по мечетям и соборам Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Абу-Даби на русском языке, цены от $7, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
На машине
39 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
$255 за всё до 4 чел.
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
Пешая
4 отзыва
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по Большой мечети шейха Зайда
Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Начало: У входа в Мечеть
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
$7 за человека
Абу-Даби: главное в городе
На машине
скидка
5%
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби: главное в городе
Одна из самых больших мечетей мира, Лувр, «дома из будущего» и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
100$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 февраля 2025
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Экскурсия интересная, хорошо организована, увлекательная. Гид Пулат эрудирован, подготовлен, хорошо осведомлён в материале, излагает его интересно, в общении приятен, вежлив.
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    Поездка в рамках оговоренного времени, но без спешки. Отмечаем обеспечение экскурсии, такое, как комфортный транспорт, умелое и безопасное вождение, наличие воды. Рекомендуем тем, кто посещает Абу-Даби. Спасибо!

  • А
    Алсу
    11 февраля 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута. Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
  • Е
    Елена
    29 января 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация
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    дозирована и не перегружена. Также удобно сделано, что можно перескакивать и перелистывать информацию, интерфейс понятный. Я даже потом еще раз переслушивала, освежив информацию пока помню визуально. Как предложение - я бы еще добавила картинки-фото, где это нужно, может акценты эффектные для запоминания визуальные. Я визуал, мне такая форма информации даже лучше Но в целом, информации достаточно. Ваш гид заменил полноценно экскурсию

  • A
    Alen
    29 января 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    понравился аудиогид) спасибо!
  • Н
    Наталия
    14 января 2025
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Экскурсия прошла замечательно, учтены все наши пожелания и даже больше. Все билеты были куплены онлайн прямо по ходу. Даны интересные рекомендации по посещению разных мест. Однозначно рекомендую!
  • М
    Михаил
    13 января 2025
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Добрый день! 01.01.2025 г. мы заказывали экскурсию по Абу -Даби, которую нам провел экскурсовод Пулат. Экскурсия нам понравилась, Пулат рассказал много
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    интересного про историю ОАЭ, но особенно нам понравился экскурс про историю Ислама. Также экскурсовод приобрел нам билеты в тематический парк, без очередей и потери времени. Благодарю за качественную и познавательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
  2. Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
  3. Абу-Даби: главное в городе
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Самое главное
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 255 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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