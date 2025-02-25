Сохраните лучшие воспоминания о поездке в Абу‑Даби — вас ждёт профессиональная фотосессия в мечети шейха Зайда. Вы получите великолепные снимки в тот же день.
Описание билета
Волшебство фотосессии Вас ждет встреча с профессиональным фотографом — и вы отправитесь в мечеть шейха Зайда, одну из самых красивых достопримечательностей ОАЭ. Здесь для вас создадут лучшие фотографии, которые сохранят атмосферу вашего путешествия. Лучшие фото-локации мечети Внутри мечети вы увидите роскошные мозаики, каллиграфию и цветочные узоры. Снаружи — сияющий белый мрамор из Македонии и Греции, а также один из крупнейших куполов в мире. У вас будет возможность сделать кадры на фоне самого большого ковра ручной работы или — мраморного цветочного узора, занесённого в рекорды. Неповторимые детали Сделайте эффектные снимки перед гигантской люстрой Swarovski, стеклянными панелями и в отражении зеркальных бассейнов, окружающих храм. Ваши фотографии будут переданы вам через Google Диск. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Солнечные очки Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Майки без рукавов Важно знать перед поездкой:
Фотографии будут переданы вам по электронной почте на следующий день после тура • Женщины должны носить длинную свободную одежду, полностью покрывающую руки и ноги, а также быть в головном уборе на протяжении всего визита • Обратите внимание: во время исламских праздников посещение мечети шейха Зайда невозможно Часы посещения мечети:.
Суббота – четверг: с 9:00 до 22:00 (последний вход — 21:30) • Пятница: с 9:00 до 12:00 (последний вход — 11:30) и с 15:00 до 22:00 (последний вход — 21:30).
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональная фотосъёмка во время экскурсии
- Фотограф, говорящий по‑английски
- Входной билет в мечеть шейха Зайда
- Получение фотографий в тот же день через Google Диск
- Абая и платок для женщин (возвращаются после экскурсии)
- 1, 5 часа фотосессии в мечети
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
CF7F+4XQ Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Солнечные очки
- Запрещено
- Чемоданы и большие сумки
- Майки без рукавов
- Важно знать перед поездкой:
- Фотографии будут переданы вам по электронной почте на следующий день после тура
- Женщины должны носить длинную свободную одежду, полностью покрывающую руки и ноги, а также быть в головном уборе на протяжении всего визита
- Обратите внимание: во время исламских праздников посещение мечети шейха Зайда невозможно
- Часы посещения мечети:
- Суббота - четверг: с 9:00 до 22:00 (последний вход - 21:30)
- Пятница: с 9:00 до 12:00 (последний вход - 11:30) и с 15:00 до 22:00 (последний вход - 21:30)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мэри
25 фев 2025
Сама я точно не справилась бы с такой фотосессией. Всё прошло замечательно, хотя поначалу было немного непонятно, где найти гида. В целом впечатления чудесные, фотографии — супер!
K
Katrin
21 фев 2025
Очень удобно, что предоставляют одежду, ведь в мечети сейчас больше не выдают аренду. Мой фотограф был Мохаммед — очень приятный, спокойный и внимательный. Он подсказывал разные позы, благодаря чему съёмка прошла легко и непринуждённо. Обязательно посоветовала бы это всем, кто хочет красивые фото из мечети.
К
Кошкин
7 июл 2024
Мохаммед — просто невероятный профессионал. Он принёс одежду, чтобы мы могли войти в мечеть, и, несмотря на сильную летнюю жару, сделал всё возможное, чтобы съемка прошла идеально. У нас маленький
Входит в следующие категории Абу-Даби
