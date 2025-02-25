Волшебство фотосессии Вас ждет встреча с профессиональным фотографом — и вы отправитесь в мечеть шейха Зайда, одну из самых красивых достопримечательностей ОАЭ. Здесь для вас создадут лучшие фотографии, которые сохранят атмосферу вашего путешествия. Лучшие фото-локации мечети Внутри мечети вы увидите роскошные мозаики, каллиграфию и цветочные узоры. Снаружи — сияющий белый мрамор из Македонии и Греции, а также один из крупнейших куполов в мире. У вас будет возможность сделать кадры на фоне самого большого ковра ручной работы или — мраморного цветочного узора, занесённого в рекорды. Неповторимые детали Сделайте эффектные снимки перед гигантской люстрой Swarovski, стеклянными панелями и в отражении зеркальных бассейнов, окружающих храм. Ваши фотографии будут переданы вам через Google Диск. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Солнечные очки Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Майки без рукавов Важно знать перед поездкой:

Фотографии будут переданы вам по электронной почте на следующий день после тура • Женщины должны носить длинную свободную одежду, полностью покрывающую руки и ноги, а также быть в головном уборе на протяжении всего визита • Обратите внимание: во время исламских праздников посещение мечети шейха Зайда невозможно Часы посещения мечети:.

Суббота – четверг: с 9:00 до 22:00 (последний вход — 21:30) • Пятница: с 9:00 до 12:00 (последний вход — 11:30) и с 15:00 до 22:00 (последний вход — 21:30).