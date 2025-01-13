3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Багги в Абу-Даби: сафари на красных дюнах
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красным дюнам Абу-Даби на багги. Идеально для фото на закате и всплеска адреналина
Начало: В вашем отеле
«Из Абу-Даби вы отправитесь в тихую сказочную пустыню — за идеальными фотографиями и захватывающими приключениями»
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
$600 за всё до 2 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка в Абу-Даби
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
17 янв в 13:00
$450 за всё до 3 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вы и Абу-Даби в объективе камеры
Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке
Начало: В удобном для вас месте
«Фотосессия будет сопровождаться моими рассказами»
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин13 января 2025Фотопрогулка с Викторией очень понравилась!)) она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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