Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби

Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Гордостью культурной части острова Саадият в Абу-Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над волнами залива, плещущимися у подножия музея.

Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней.

Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются
5
5 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Более 600 шедевров искусства
  • 🏛 Уникальная архитектура музея
  • 🌍 Межкультурный обмен
  • 📅 Регулярно обновляемые экспозиции
  • 🕰 Удобные часы работы
    • Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби

    • Описание билета

    «Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена. Посещение арабского Лувра — прекрасная идея времяпровождения для ценителей искусства и всех, кто хочет увидеть Эмираты с новой стороны. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются. Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30. Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30. Важная информация:
    • Трансфер не входит в стоимость экскурсии.
    • Трансфер можно забронировать по ссылке: Трансфер по ОАЭ.
    • Форма одежды — smart casual.
    • Бронирование производится на определенную дату.
    • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

    Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.

    Выбрать дату

    Стоимость билета

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый (18+)$18
    Детский (до 17 лет)$0

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Входной билет в музей Лувр Абу Даби (The Louvre Abu Dhabi)
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    • Трансфер
    Место начала и завершения?
    Музей Лувр Абу Даби
    Когда и как рано покупать?
    Когда: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
    Важная информация
    • Форма одежды - smart casual
    • Бронирование производится на определенную дату
    • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
    • Часы работы: ежедневно, кроме понедельника
    • Вт. - Чт: с 10:00 до 18:30
    • Пт. - Вс: с 10:00 до 20:30
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    V
    27 мая 2024
    П
    4 апр 2024
    Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха, также есть ресторан и кофейня.
    Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид.

    Сам билет присылают накануне дня посещения.
    К
    27 фев 2024

    Входит в следующие категории Абу-Даби

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