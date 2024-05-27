Гордостью культурной части острова Саадият в Абу-Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над волнами залива, плещущимися у подножия музея.
Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней.
Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются
Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней.
Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются
5 причин купить этот билет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание билета«Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена. Посещение арабского Лувра — прекрасная идея времяпровождения для ценителей искусства и всех, кто хочет увидеть Эмираты с новой стороны. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются. Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30. Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30. Важная информация:
- Трансфер не входит в стоимость экскурсии.
- Трансфер можно забронировать по ссылке: Трансфер по ОАЭ.
- Форма одежды — smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату.
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|$18
|Детский (до 17 лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в музей Лувр Абу Даби (The Louvre Abu Dhabi)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Музей Лувр Абу Даби
Когда и как рано покупать?
Когда: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Форма одежды - smart casual
- Бронирование производится на определенную дату
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
- Часы работы: ежедневно, кроме понедельника
- Вт. - Чт: с 10:00 до 18:30
- Пт. - Вс: с 10:00 до 20:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Veranika
27 мая 2024
П
Полина
4 апр 2024
Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха, также есть ресторан и кофейня.
Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид.
Сам билет присылают накануне дня посещения.
Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид.
Сам билет присылают накануне дня посещения.
К
Кристина
27 фев 2024
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