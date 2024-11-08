9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Раскрой тайны Абу-Даби: жемчужина пустыни и футуристический мегаполис
Узнайте, как складывалась история Абу-Даби, почему он стал столицей и чем его ритм отличается от Дубая. Обзорная экскурсия по городу
Начало: Заберу Вас из отеля
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная магия Абу-Даби
Абу-Даби - город, где сочетаются традиции и современность. Узнайте, почему столица ОАЭ привлекает туристов со всего мира, и почувствуйте её уникальную атмосферу
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Проведем для вас экскурсию в любой удобный для вас день и время.
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССабина8 ноября 2024всё отлично,экскурсия была интересной и комфортной. приятный человек,советую всем! 🤝🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Океанариум Sea World»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2024
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