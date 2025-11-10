Экскурсия для тех, кто хочет увидеть Абу-Даби с другой стороны.
Посетители узнают о религиозной толерантности ОАЭ, посетят старейший форт Каср Аль Хосн и уникальный межконфессиональный центр Дом Авраама. Также будет возможность насладиться видами с башен Этихад и прогуляться по крытому рынку Old Souk. Программа идеально подходит для путешественников старше 11 лет, интересующихся историей и культурой
Посетители узнают о религиозной толерантности ОАЭ, посетят старейший форт Каср Аль Хосн и уникальный межконфессиональный центр Дом Авраама. Также будет возможность насладиться видами с башен Этихад и прогуляться по крытому рынку Old Souk. Программа идеально подходит для путешественников старше 11 лет, интересующихся историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 🕌 Межконфессиональный центр
- 📸 Виды с башен Этихад
- 🛍 Аутентичный рынок Old Souk
- 🚌 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Дом Авраама
- Каср Аль Хосн
- Old Souk
- Etihad Towers
Описание экскурсии
Межконфессиональный центр трёх религий — Дом Авраама. Мы зайдём внутрь, и вы увидите, как под одной крышей мирно сосуществуют ислам, христианство и католицизм.
Старый форт Каср Аль Хосн (Qasr Al Hosn) — самое старое сооружение Абу-Даби, которое до середины 20 века было единственным каменным зданием города. Внутри мы рассмотрим старые фотографии, которые рассказывают историю эмирата.
Крытый рынок Old Souk. Побываем на аутентичном крытом базаре, который напоминает знаменитый Гранд-базар Стамбула.
Смотровая площадка Observation Deck на знаменитых башнях Этихад (Etihad Towers).
Вы узнаете:
- О том, как менялся город от небольшой деревни ловцов жемчуга до современного зелёного мегаполиса
- специфике государственной религии — исламе — и о том, как она развивалась
- особенностях местной религиозной общины
- религиозной толерантности ОАЭ
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе или минивэне класса Toyota, Kia, Subaru Dias или подобного класса в зависимости от количества человек в группе
- Питание не входит в стоимость — 50–60 дирхам за чел. ($13,5–16,2)
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 11 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$99
|Дети 8-16 лет
|$70
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На шоссе шейха Зайда
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 1163 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяюЗадать вопрос
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$238
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборЗнакомство с Абу-Даби + Лувр
Погрузитесь в историю и культуру Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan и музей Лувр. Билеты и трансфер включены
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
16 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
$50 за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
13 ноя в 11:30
$57
$63 за человека