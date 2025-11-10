Экскурсия для тех, кто хочет увидеть Абу-Даби с другой стороны. Посетители узнают о религиозной толерантности ОАЭ, посетят старейший форт Каср Аль Хосн и уникальный межконфессиональный центр Дом Авраама. Также будет возможность насладиться видами с башен Этихад и прогуляться по крытому рынку Old Souk. Программа идеально подходит для путешественников старше 11 лет, интересующихся историей и культурой

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Межконфессиональный центр трёх религий — Дом Авраама. Мы зайдём внутрь, и вы увидите, как под одной крышей мирно сосуществуют ислам, христианство и католицизм.

Старый форт Каср Аль Хосн (Qasr Al Hosn) — самое старое сооружение Абу-Даби, которое до середины 20 века было единственным каменным зданием города. Внутри мы рассмотрим старые фотографии, которые рассказывают историю эмирата.

Крытый рынок Old Souk. Побываем на аутентичном крытом базаре, который напоминает знаменитый Гранд-базар Стамбула.

Смотровая площадка Observation Deck на знаменитых башнях Этихад (Etihad Towers).

Вы узнаете:

О том, как менялся город от небольшой деревни ловцов жемчуга до современного зелёного мегаполиса

специфике государственной религии — исламе — и о том, как она развивалась

особенностях местной религиозной общины

религиозной толерантности ОАЭ

Организационные детали