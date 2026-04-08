Еще несколько необычных экскурсий в Абу-Даби

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в Абу-Даби, где каждый уголок скрывает часть истории и культуры ОАЭ.Начните свое путешествие с посещения мечети шейха Зайда, чья белоснежная красота и величие

не оставят вас равнодушными. Пройдитесь по финиковому рынку, где каждый плод расскажет вам историю восточного гостеприимства. Далее ваш путь лежит в Феррари-парк, где скорость и адреналин сливаются в единое целое. Загляните в дворец Эмиратов - символ роскоши и великолепия, где каждый уголок дышит историей. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы увидите, как жили и трудились ремесленники прошлых веков. Ваш гид станет надежным проводником по этому пути, раскрывая секреты и тонкости местной культуры и истории. Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в мир, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятное. Подарите себе возможность увидеть Абу-Даби настоящими глазами, ощутить его дух и неповторимую атмосферу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

ОАЭ сквозь столетия

Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда

На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

До предоплаты желательно обсудить маршрут тура. При выборе количества посещаемых мест учитывается длительность экскурсии в 5 часов.

Еда, напитки и входные билеты не входят в стоимость

Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — другой гид из моей команды. Конечно, я предупрежу вас об этом заранее!

Дополнительные опции

Если экскурсия начинается в Абу-Даби, трансфер — бесплатно

Экскурсию можно продлить за дополнительную плату (обсуждается заранее)

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Важно знать до бронирования