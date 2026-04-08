Еще несколько необычных экскурсий в Абу-Даби

Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в Абу-Даби, где каждый уголок скрывает часть истории и культуры ОАЭ.
Начните свое путешествие с посещения мечети шейха Зайда, чья белоснежная красота и величие читать дальшеуменьшить
не оставят вас равнодушными. Пройдитесь по финиковому рынку, где каждый плод расскажет вам историю восточного гостеприимства. Далее ваш путь лежит в Феррари-парк, где скорость и адреналин сливаются в единое целое. Загляните в дворец Эмиратов - символ роскоши и великолепия, где каждый уголок дышит историей.
В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы увидите, как жили и трудились ремесленники прошлых веков.
Ваш гид станет надежным проводником по этому пути, раскрывая секреты и тонкости местной культуры и истории.
Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в мир, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятное.
Подарите себе возможность увидеть Абу-Даби настоящими глазами, ощутить его дух и неповторимую атмосферу
Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.
Роскошная мечеть шейха Зайда
На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.
Организационные детали
До предоплаты желательно обсудить маршрут тура. При выборе количества посещаемых мест учитывается длительность экскурсии в 5 часов.
Еда, напитки и входные билеты не входят в стоимость
Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — другой гид из моей команды. Конечно, я предупрежу вас об этом заранее!
Дополнительные опции
Если экскурсия начинается в Абу-Даби, трансфер — бесплатно
Экскурсию можно продлить за дополнительную плату (обсуждается заранее)
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
Важно знать до бронирования
При посещении мечети женщинам следует быть в непрозрачной одежде, закрывающей тело до запястья и щиколоток, в закрытой обуви с платком на голове или купить «абаю» — традиционное женское платье! Мужчины в обычных длинных брюках и обуви. Во дворце Президента и в отеле Emirates Palace действует дресс-код, для мужчин в шортах и шлепанцах вход запрещен.
Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2303 туристов
Я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. Люблю её за сочетание истории, красивых мест и интересных уголков, которые не всегда видны с первого взгляда.
Расскажу об истории, архитектуре и внутренней кухне. Разбавлю курьёзными, смешными и забавными случаями из жизни. Мои экскурсии — живые, интересные и понятные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
4
3
–
2
1
1
–
Т
Татьяна
Довольны гидом! Все было на отличном уровне! Спасибо!
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Н
Наталья
25 октября летела транзитным рейсом через Абу Даби. Поскольку время ожидания между рейсами было 8 часов, и жаль было проводить столько времени в аэропорту, заказала 5-часовую ознакомительную экскурсию. Впервые вообще читать дальшеуменьшить
летела с пересадкой, впервые заказала экскурсию, просто списавшись с представителем и внеся предоплату!!! Конечно волновалась, т. к. путешествую вдобавок еще и одна. Но, необходимо отметить слаженную и четкую работу ребят из команды Трипстер. Знали, что возможно по прилету может не оказаться связи: обозначили место встречи, попросили мое фото. В общем встретил меня гид Исмаил, прекрасно говорит по русски, знает историю, а главное общаться с ним очень легко и просто, будто давние знакомые!!! Хорошая комфортабельная машина, водичка, обговорили еще раз маршрут. Получилась насыщенная поездка, жаль времени оказалось мало, а посмотреть в Абу Даби есть что! Респект команде! Рекомендую!!!!
+2
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Антон
Отличная обзорная экскурсия по Абу-Даби. Эмиль интересный рассказчик с чувством юмора! Очень много информации дает при этом в очень удобном формате. Заранее проговорили маршрут и все успели! Во все места проходили быстро, для моей супруги Эмиль выдал необходимую одежду для посещения Мечети. Что еще очень важно - комфортное вождение. В общем, остались довольны - рекомендуем!
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А
Анна
Незабываемая экскурсия в Абу-Даби! Маршрут был согласован заранее с учётом наших пожеланий: увидели величественную мечеть Шейха Зайда, роскошный Президентский дворец, футуристические пространства и экспонаты Лувра. Эмиль - прекрасный рассказчик, отлично владеющий информацией о стране, ее прошлом, настоящем и планах на будущее.
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Арина
Эмильно очень приятный, позитивный человек и прекрасный водитель. но это скорее обзорно- увеселительная поездка, не экскурсия. Хочется больше знаний про места и обьекты которые показываешь.
Эмиль
Ответ организатора:
Арина, благодарю за отзыв.
Тур был выбран и подтверждён как обзорный, что зафиксировано в переписке. Продолжительность программы 5 часов. Задача такого читать дальшеуменьшить
формата дать общее представление о городе и стране: основные локации, темы и исторический контекст, без углублённого разбора каждого объекта.
Обзорная экскурсия это формат знакомства, а не детальная лекция по каждому месту. При ограниченном времени углубление в каждую тему неизбежно нарушило бы структуру маршрута и целостность восприятия. Экскурсия была проведена строго в рамках заявленного формата.
Во время тура я открыт к вопросам и всегда готов подробнее раскрывать интересующие гостей темы. В процессе экскурсии запросов на дополнительное углубление не поступало.
Спасибо за обратную связь. Она помогает точнее обозначать формат программы для будущих гостей.
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Н
Нина
Эмиль, спасибо за интересную экскурсию и заботу, мы быстро и без очередей попали во все музеи, которые были запланированы.
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