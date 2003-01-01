Еще несколько необычных экскурсий в Абу-Даби

Знакомство с волшебным Абу-Даби

Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии

Эмиль
Эмиль – Гид из Абу-Даби
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби.

Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 300$270 за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Что вас ожидает

ОАЭ сквозь столетия
Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк 🌳, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда
На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых 🤩 в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на семиместном джипе Форд Эксплорер
  • Экскурсия ⛳ возможна только для тех, кто прилетает именно в Абу-Даби. Но если вы проживете в любом другом эмирате не менее 10-12 дней, въезд в столицу Эмиратов вам разрешен. В этом случае возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Шарджа — 50$, Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$. Экскурсия ⛳ также может начинаться в Дубае, стоимость в таком случае составит 277$.
  • По желанию мы также можем включить в экскурсию ⛳ Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Иттихад Тауэр, Зоопарк 🌳, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей 🖼 ретро-машин
  • Еда, напитки и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно
  • В некоторые дни экскурсию ⛳ проводит один из гидов из моей группы. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. До скорой встречи!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Абу-Даби

Один день в сказочном Абу-Даби
$250
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби
10 отзывов
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
$350
7 часов
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
16 отзывов
Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
$65
11 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
2 отзыва
Покорить Абу-Даби за один день
скидка15%
250
$213
7 часов
Покорить Абу-Даби за один день
13 отзывов
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
$350
8 часов
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
Вдохновляющий Абу-Даби!
$230
2 часа
Вдохновляющий Абу-Даби!