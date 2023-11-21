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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание "музея без стен" поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над и волнами залива, плещущимися у подножия музея. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обн
Часы работы: ежедневно, кроме понедельникаВт -Чт с 10:00 до 18:30Пт - Вс с 10:00 до 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в музей Лувр Абу Даби (The Louvre Abu Dhabi)
- Что не входит
- Приобрести фотографии и сувениры.
- Заказать индивидуальный трансфер
- Место начала и завершения?
- Музей Лувр Абу Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Часы работы: ежедневно, кроме понедельникаВт -Чт с 10:00 до 18:30Пт - Вс с 10:00 до 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату. .
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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