Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
На экскурсии "Здравствуй, Абу-Даби" туристы смогут насладиться дружеской атмосферой, открывая для себя главные достопримечательности столицы ОАЭ.
Величественная мечеть шейха Зайда, роскошный отель-дворец Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan поражают читать дальше
своим великолепием. Музей "Лувр" символизирует мультикультурный обмен, а набережная Корниш предлагает панорамные виды. Также будет возможность посетить межконфессиональный комплекс "Дом семьи Авраама". Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, доступна для детей от 12 лет. Билеты в музей и дворец приобретаются отдельно
Мечеть шейха Зайда — самая большая в Эмиратах и одна из шести крупнейших в мире. Величественная, белоснежная, с великолепным убранством — коврами, люстрами, мозаикой.
Отель-дворец Emirates Palace. Пальмовая аллея приведёт вас в залы, олицетворяющие собой арабскую роскошь.
Дворец президента Qasr Al Watan, где живёт действующий правитель ОАЭ с семьёй.
Музей «Лувр» — здание необыкновенной формы, символ мультикультурного обмена. При желании всех участников посетим экспозицию.
Набережная Корниш длиной 3 км — оценим панорамные красоты Абу-Даби.
«Дом семьи Авраама» — межконфессиональный комплекс на острове Саадият. Его строительство было вдохновлено документом «О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования».
Расскажем вам об истории Эмиратов и поможем понять культурные особенности этой страны. Устроим фотостопы во всех локациях и никуда не будем спешить.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival
Возможна с детьми от 12 лет
Посещение Дворца президента и музея «Лувр» возможно по предварительной договорённости. Билеты оплачиваются дополнительно (мы предоставляем их со скидкой): в музей — 60 дирхамов за чел., во дворец — 70 дирхамов за чел. По понедельникам «Лувр» не работает.
Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 158 туристов
Меня зовут Али. Я родился в Самарканде, но уже 10 лет живу в ОАЭ. У меня высшее образование, знаю 4 языка. Хочу поделиться своими знаниями об Эмиратах с вами. Вместе со своей командой буду рад видеть вас на наших экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Александр
13 мая 2025
Всё прошло отлично… и основываясь на опыте этой экскурсии мы заказали ещё несколько других в этом туристическом агентстве. Рекомендую экскурсовода Умара!
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Ольга
15 апр 2025
Отличная экскурсия, комфорт авто. Гид классный, много нового и познавательного рассказал, с интересом, не занудно, с юмором! Рекомендую!
О
Ольга
13 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Получилась индивидуальная, так как остальные участники не поехали. Были во всех интересных местах, у нас экскурсоводом-водителем был Умар. Рассказывал много о жизни в Эмиратах, что-то из истории. Если хочется узнать страну - задавайте вопросы)) у нас сложился диалог, было весело и интересно! Очень довольны!
Е
Евгений
7 апр 2025
Отличная экскурсия, насыщенная! Нашим гидом был Рауф, очень интересно рассказал про историю ОАЭ в частности про Абу Даби. За один день успели посмотреть основные достопримечательности.
Дмитрий
4 апр 2025
Отличные локации, гид Рауф провел экскурсию интересно, продуманно, отличная организация. Спасибо большое. Гости из Санкт-Петербурга.
А
Алина
19 мар 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Комфортный автомобиль, все продуманно по времени. Отдельный респект за посещение мечети именно в закатный час, когда самые красивые фото. Ниже писали, что гид мало рассказывает. Я читать дальше
не знаю, может это был не наш Жон, но мы получили огромное количество и исторической информации и ответы на все вопросы о жизни, и быте современных ОАЭ. Я бы с удовольствием еще раз поехала на экскурсию с этим гидом!
Е
Елена
12 фев 2025
Отличная экскурсия на целый день! Наш гид был Али. Он рассказал нам много интересного об истории Эмиратов и Абу-Даби, об особенностях современной жизни в стране, показал все самые важные достопримечательности, помог приобрести билеты для прохода в Белую мечеть и Дворец президента. За семь часов экскурсии совсем не устали. Али нам все время что-то интересное рассказывал, поэтому время пролетело быстро. Рекомендую.
Л
Людмила
10 фев 2025
Отличная машина была предоставлена для экскурсии, а как экскурсовода не рекомендую: постоянно в телефоне с кем-то разговаривал, сами просили рассказать о месте, очень мало фактов. За день написали о встрече в 10утра, а приехали за нами в 11.10
Али
Ответ организатора:
Уважаемая Людмила, спасибо вам за ваш отзыв. Приятно, что после экскурсии вы договорились с гидом о проведении ещё одной экскурсии читать дальше
в Дубае.
1. Вы приехали на экскурсию, чтобы узнать о городе и понять, что это за страна. Но с самого начала вы начали сравнивать Эмираты с Катаром. Могу уточнить, что Эмират показывает в миру, что он постоянно развивается. Катар имеет свои плюсы и достоинства, отличные от Эмират.
2. Гид всегда с вами находился показал, Рассказывал, И даже За свой счёт купил вам Абаю в Мечеть. Гид разговаривает в телефоне не вовремя езди. Надир у нас гид со стажем 15 лет он вам Википедии не Рассказывает)) Наоборот стопроцентный информация факты от него услышите. Но Всё равно спасибо хорошего вам дня надеюсь следующий раз приедете улучшим наши сервисы.
М
Марина
2 фев 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии в Абу-Даби! Мечеть шейха Зайда - это просто нечто невероятное по своей красоте и величию. Старый и новый дворцы президента также произвели большое впечатление. Экскурсовод был на высоте: рассказывал очень интересно, с множеством подробностей и исторических фактов. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет поближе познакомиться с Абу-Даби.
Olya
23 янв 2025
Всё прошло замечательно. Али сопровождал нас и в Абу Даби и в Дубае. Была насыщенная эскурсионная программа два дня. Встречал в порту и вечером отвозил обратно. Был вежлив,учтив. Сопровождал поездки интересными расскаэами о жизни и быте местных жителей,исторические факты. Одним словом спасибо тебе Али. Это было незабываемо. Однозначео рекомендую.
Ольга
23 янв 2025
Все прошло хорошо! Спасибо большое Али за экскурсию!
Наталья
15 янв 2025
Очень насыщенная экскурсия, за один день успели посмотреть все основные достопримечательности города. отзывчивый и внимательный гид Абдул, помог решить все наши вопросы. Рекомендую!
С
Светлана
15 янв 2025
Вы знаете, это самая плохая экскурсия на которой я была. По факту парень просто отвез нас в Лувр, потом в храм 3 религий, потом на набережную и во дворец с читать дальше
мечетью. И забронил билеты в Дувр и во Дворец. Всё. Вообще ничего не рассказывал. Никакой экскурсии не было. Я могла на такси точно также посетить все объекты. Поскольку гид вообще ничего не рассказывал абсолютно. Выполнял функцию водителя. Ужасно просто
Али
Ответ организатора:
Уважаемые Светлана Спасибо Вам за ваш отзыв. Простите что не оправдали ваши ожидания. Это видовая экскурсия приходит на машине гид с читать дальше
вами по локациям вовнутрь не заходит Абу Дабы у нас эмират такой каждый локации есть свои гиди которий проводит экскурсию. Поэтому у нас экскурсия проходит на машине. Насчёт гида с вами в этот день Ещё были семья который поставили Положительные отзыв и понравилось экскурсия. Надеюсь следующий раз приедете улучшим наш сервис спасибо вам хорошего Вам дня. 🫡
Дарья
13 янв 2025
Спасибо большое, все прошло хорошо!
Natalya
9 янв 2025
Отличный маршрут для однодневной экскурсии. Хороший гид, познавательное путешествие.