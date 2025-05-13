На экскурсии "Здравствуй, Абу-Даби" туристы смогут насладиться дружеской атмосферой, открывая для себя главные достопримечательности столицы ОАЭ.Величественная мечеть шейха Зайда, роскошный отель-дворец Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan поражают

своим великолепием. Музей "Лувр" символизирует мультикультурный обмен, а набережная Корниш предлагает панорамные виды. Также будет возможность посетить межконфессиональный комплекс "Дом семьи Авраама". Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, доступна для детей от 12 лет. Билеты в музей и дворец приобретаются отдельно

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — самая большая в Эмиратах и одна из шести крупнейших в мире. Величественная, белоснежная, с великолепным убранством — коврами, люстрами, мозаикой.

Отель-дворец Emirates Palace. Пальмовая аллея приведёт вас в залы, олицетворяющие собой арабскую роскошь.

Дворец президента Qasr Al Watan, где живёт действующий правитель ОАЭ с семьёй.

Музей «Лувр» — здание необыкновенной формы, символ мультикультурного обмена. При желании всех участников посетим экспозицию.

Набережная Корниш длиной 3 км — оценим панорамные красоты Абу-Даби.

«Дом семьи Авраама» — межконфессиональный комплекс на острове Саадият. Его строительство было вдохновлено документом «О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования».

Расскажем вам об истории Эмиратов и поможем понять культурные особенности этой страны. Устроим фотостопы во всех локациях и никуда не будем спешить.

Организационные детали