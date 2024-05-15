Экскурсии в Лувр Абу-Даби

Найдено 9 экскурсий в категории «Лувр» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
«А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
«Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
38 отзывов
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Путешествие в мир искусства Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
««Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
«Лувр музей билеты покупаются по запросу туристов на месте»
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
«Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum) Не были в Париже»
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
«посетите Лувр, где искусство Запада и Востока сливаются в удивительной коллекции, представляющей века истории и творчества»
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
«Лувр Абу-Даби• Посетите первый художественный музей на Ближнем Востоке, расположенный как бы под открытым небом в открытом море»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
«Louvre Abu Dhabi — музей Лувр Абу Даби»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
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    рассказывала доходчиво, интересно и со знанием этой прекрасной страны! ❤️Комфортабельный автобус с кондиционером, всё чётко и спокойно с учётом тайминга! Агент Анна бронировала тур - всегда на связи, на все вопросы очень чёткие, тактичные ответы! 👍🏻👍🏻👍🏻Очень рекомендую! Спасибо! 👏🏻👏🏻🎉

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
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    Абу-Даби. Гид встретил нас в аэропорту, а потом отвез туда, был настолько любезен, что приобрел нам абайи для посещения мечети, ответил на все вопросы, рассказал много интересных фактов, подсказал, где лучше перекусить. Большое спасибо и наилучшие рекомендации!

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Незабываемый Абу-Даби
    Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    28 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
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    проекте много характерных для архитектора философских смыслов - от изящного ажурного купола до посланий посетителям, парящим над гладью воды. Изысканная экспозиция под стать архитектуре - своеобразная энциклопедия развития искусства за всю историю, в которой есть великие творения почти каждой эпохи - от египетской мумии, античной скульптуры, Леонардо да Винчи, Пикассо, Клода Моне, Огюста Ренуара до современных художников 👏👏👏

  • Д
    Диана
    20 апреля 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Очень опытный экскурсовод Зара ответила на все интересующие нас вопросы. Всё что было заявлено в программе мы увидели. Спасибо
  • D
    Daria
    13 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Великолепие и очарование Абу-Даби
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
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    очередь, все входные билеты были приобретены Юлией за ранее! Огромное впечатление произвела мечеть. Несмотря на рамадан мы все успели посетить. С нами были дети 6 и 11 лет, дорога прошла на удивление легко. В обществе Юлии даже не заметили как вернулись обратно. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!!!!

  • П
    Полина
    4 апреля 2024
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
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    также есть ресторан и кофейня. Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид. Сам билет присылают накануне дня посещения.

  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Лувр»

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  3. Отель Emirates Palace
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  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Лувр" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 18 до 400. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Лувр», 68 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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