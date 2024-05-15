1 чел.
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Групповая
6 часов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
«А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Билеты
2 часа
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Путешествие в мир искусства Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Билеты
2 часа
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
««Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
«Лувр музей билеты покупаются по запросу туристов на месте»
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
«Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum) Не были в Париже»
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
«посетите Лувр, где искусство Запада и Востока сливаются в удивительной коллекции, представляющей века истории и творчества»
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
«Лувр Абу-Даби• Посетите первый художественный музей на Ближнем Востоке, расположенный как бы под открытым небом в открытом море»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
«Louvre Abu Dhabi — музей Лувр Абу Даби»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 мая 2024Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
- ТТатьяна3 мая 2024Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
- EElena28 апреля 2024Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
- ДДиана20 апреля 2024Очень опытный экскурсовод Зара ответила на все интересующие нас вопросы. Всё что было заявлено в программе мы увидели. Спасибо
- DDaria13 апреля 2024Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
- ООльга10 апреля 2024Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
- ППолина4 апреля 2024Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ТТатьяна26 февраля 2024"Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Лувр»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
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