Музеи и искусство Абу-Даби

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
«Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
38 отзывов
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
««Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
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    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
  • A
    Alima
    12 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
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    наших пожеланий, поэтому мы посетили те места, которые не предусмотрены программой экскурсии, представленной здесь, например, Дом семьи Авраама. Благодаря Бахе мы узнали много интересных фактов про Эмираты, нашли ответы на интересовавшие нас вопросы, кроме того, было не только познавательно, но и очень-очень весело:) В конце экскурсии Баха показал нам просто невероятную смотровую площадку с видом на ночную мечеть, а по приезде в Дубай порекомендовал нам очень приятное заведение на пальме. В общем, Баху мы с моей мамой очень и очень рекомендуем, во время экскурсии с ним вы получите талантливого гида, интересного собеседника и замечательного! фотографа в одном лице! Еще раз большое спасибо!

  • л
    людмила
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает
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    о жизни в эмиратах а также посоветовал с прекрасный ресторан где мы попробовали очень вкусную арабскую кухню. Всем советую брать такие экскурсии

  • E
    Elena
    28 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
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    проекте много характерных для архитектора философских смыслов - от изящного ажурного купола до посланий посетителям, парящим над гладью воды. Изысканная экспозиция под стать архитектуре - своеобразная энциклопедия развития искусства за всю историю, в которой есть великие творения почти каждой эпохи - от египетской мумии, античной скульптуры, Леонардо да Винчи, Пикассо, Клода Моне, Огюста Ренуара до современных художников 👏👏👏

  • D
    Daria
    13 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
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    Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!

  • П
    Полина
    4 апреля 2024
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
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    также есть ресторан и кофейня. Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид. Сам билет присылают накануне дня посещения.

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Огромная благодарность Эмилю за проведенную экскурсию. Все наши пожелания были учтены. У нас была большая группа и дети от 5 до 15 лет, и всем было интересно. Очень рекомендую.
  • К
    Катерина
    24 января 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Если в Абу-Даби то с Эмилем Отличные знания про Эмираты его приятный тембр голоса можно и слушать. Было комфортно интересно и с душой. Очень все хорошо организовано так как и договаривались. Огромное спасибо еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  2. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  3. Покорить Абу-Даби за один день
  4. «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
  5. Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 до 257 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 213 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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