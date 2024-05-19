1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Билеты
2 часа
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
««Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина19 мая 2024Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
- ННаталья17 мая 2024Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
- AAlima12 мая 2024Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
- ллюдмила6 мая 2024Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает
- EElena28 апреля 2024Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
- DDaria13 апреля 2024Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
- ТТатьяна12 апреля 20242 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
- ППолина4 апреля 2024Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
- ООльга10 марта 2024Огромная благодарность Эмилю за проведенную экскурсию. Все наши пожелания были учтены. У нас была большая группа и дети от 5 до 15 лет, и всем было интересно. Очень рекомендую.
- ККатерина24 января 2024Если в Абу-Даби то с Эмилем Отличные знания про Эмираты его приятный тембр голоса можно и слушать. Было комфортно интересно и с душой. Очень все хорошо организовано так как и договаривались. Огромное спасибо еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Музеи»
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