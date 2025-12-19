Абу-Даби по вашему желанию: индивидуальная экскурсия по городу

Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это индивидуально составленный маршрут, позволяющий за 6–8 часов познакомиться с главным городом ОАЭ и его достопримечательностями.
Во время экскурсии вы откроете для себя сердце Эмиратов, ощутите атмосферу богатой арабской культуры и увидите места, которые стали визитной карточкой страны.
Описание экскурсииАбу-Даби: древние традиции Востока и современная роскошь Столица ОАЭ — это удивительный город, где восточные традиции гармонично переплетаются с ультрасовременной архитектурой и роскошью XXI века. Вы посетите величественную Мечеть шейха Зайда, сверкающую белым мрамором и золотыми деталями, прогуляетесь по живописной набережной Корниш с панорамными видами на Персидский залив, а также познакомитесь с историей и культурой в Деревне наследия. Для ценителей искусства и архитектуры открываются двери Лувра Абу-Даби, а любители ярких впечатлений смогут заглянуть на остров Яс — с легендарным Ferrari World и гоночной трассой Formula 1. Откройте город с новой стороны Экскурсия в Абу-Даби — это не просто знакомство с городом, это путешествие в мир роскоши, истории и вдохновения. Каждый момент наполнен красотой, и вы увезёте с собой не только фотографии, но и незабываемые эмоции. Мы затронем разнообразные темы, охватывающие историю, культуру, архитектуру, религию, экономику и современное развитие столицы ОАЭ. Важная информация:
- Для посещение мечети шейха Зайда, и резиденции шейха, нужно соблюдать дресс-код. После бронирования направим вам сообщение с примером дресс-кода, также можем предоставить девушкам абаи для посещения мечети в виде комплимента.
- Можем подкорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайеда - главный символ Абу-Даби, одна из самых больших мечетей мира с белоснежным мрамором, позолотой и уникальными люстрами
- Набережная Корниш - живописная зона отдыха с видом на Персидский залив и современные небоскрёбы
- Остров Саадият и Лувр Абу-Даби (по желанию) - культурный центр с мировыми произведениями искусства
- Остров Яс - место с Ferrari World, Yas Marina Circuit и современными развлекательными комплексами
- Президентский дворец Qasr Al Watan - впечатляющий архитектурный комплекс, открытый для посещения
- Деревня наследия (Heritage Village) - реконструкция традиционного арабского поселения, знакомство с историей и культурой Эмиратов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обговаривается индивидуально
Завершение: Ваш отель/аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
