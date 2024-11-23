Тур по Абу-Даби на целый день предлагает уникальную возможность посетить самые знаковые места столицы ОАЭ.Начав с величественной мечети Шейха Зейда, экскурсия продолжится в знаменитом Лувре Абу-Даби, где собраны шедевры мировой

культуры. Погружение в историю продолжится в Heritage Village, а затем вы увидите роскошный Президентский дворец Qasr al Watan. Завершит день посещение Эмирейтс Палас, одного из самых дорогих отелей мира. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурным и историческим наследием Абу-Даби

Описание экскурсии

Вас ждет незабываемое путешествие в Абу-Даби! Мы начнем наш день с того, что заберем вас из вашего отеля в 9:30. Дорога из Дубая до Абу-Даби займет примерно 1,5 часа, и это время будет полным ожидания новых впечатлений.

Главные достопримечательности Абу-Даби

Во время экскурсии вы посетите самые знаковые места этого удивительного города:

Главная мечеть Шейха Зейда Эта мечеть поражает своей архитектурой и атмосферой гостеприимства. Двери мечети открыты для всех — независимо от пола, возраста или вероисповедания. Вы можете посетить ее с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы насладиться красотой и культурой, присущей Объединенным Арабским Эмиратам. Всемирная арт-галерея LOUVRE Лувр Абу-Даби стал первым мультикультурным музеем Арабского мира, который представляет собой сокровищницу искусства и истории. Здесь вы сможете увидеть экспонаты, охватывающие множество эпох и культур, что делает его уникальным местом для любителей искусства. Heritage Village Эта историко-этнографическая деревня предлагает вам уникальную возможность увидеть, как выглядела жизнь в Абу-Даби до его стремительного развития. Она является напоминанием о том, как когда-то столица ОАЭ была маленькой деревней на берегу Персидского залива. Президентский дворец QASR al WATAN Этот дворец является символом величия и культурного наследия Объединенных Арабских Эмиратов. Открытый для посетителей в 2019 году, он быстро стал одной из главных достопримечательностей города, впечатляющей своей архитектурой и историей. Эмирейтс Палас Этот великолепный дворец-отель на берегу Персидского залива окружен роскошным парком и собственным пляжем. Открытый в 2005 году, Эмирейтс Палас стал одним из самых дорогих отелей мира, и его величие не оставит равнодушным никого.

Каждое из этих мест наполнено историей и культурой, и ваше путешествие в Абу-Даби станет ярким и запоминающимся событием. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!