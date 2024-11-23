Тур по Абу Даби на целый день

Насладитесь уникальной индивидуальной экскурсией по Абу-Даби, посетив главные достопримечательности города, включая мечеть Шейха Зайда и Лувр
Тур по Абу-Даби на целый день предлагает уникальную возможность посетить самые знаковые места столицы ОАЭ.

Начав с величественной мечети Шейха Зейда, экскурсия продолжится в знаменитом Лувре Абу-Даби, где собраны шедевры мировой
читать дальше

культуры.

Погружение в историю продолжится в Heritage Village, а затем вы увидите роскошный Президентский дворец Qasr al Watan. Завершит день посещение Эмирейтс Палас, одного из самых дорогих отелей мира.

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурным и историческим наследием Абу-Даби

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 🎨 Визит в Лувр Абу-Даби
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🏰 Роскошный Президентский дворец
    • Тур по Абу Даби на целый день
    Тур по Абу Даби на целый день
    Тур по Абу Даби на целый день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби
  • Heritage Village
  • Президентский дворец Qasr al Watan
  • Эмирейтс Палас

    • Описание экскурсии

    Вас ждет незабываемое путешествие в Абу-Даби! Мы начнем наш день с того, что заберем вас из вашего отеля в 9:30. Дорога из Дубая до Абу-Даби займет примерно 1,5 часа, и это время будет полным ожидания новых впечатлений.

    Главные достопримечательности Абу-Даби

    Во время экскурсии вы посетите самые знаковые места этого удивительного города:

    1. Главная мечеть Шейха Зейда

      Эта мечеть поражает своей архитектурой и атмосферой гостеприимства. Двери мечети открыты для всех — независимо от пола, возраста или вероисповедания. Вы можете посетить ее с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы насладиться красотой и культурой, присущей Объединенным Арабским Эмиратам.

    2. Всемирная арт-галерея LOUVRE

      Лувр Абу-Даби стал первым мультикультурным музеем Арабского мира, который представляет собой сокровищницу искусства и истории. Здесь вы сможете увидеть экспонаты, охватывающие множество эпох и культур, что делает его уникальным местом для любителей искусства.

    3. Heritage Village

      Эта историко-этнографическая деревня предлагает вам уникальную возможность увидеть, как выглядела жизнь в Абу-Даби до его стремительного развития. Она является напоминанием о том, как когда-то столица ОАЭ была маленькой деревней на берегу Персидского залива.

    4. Президентский дворец QASR al WATAN

      Этот дворец является символом величия и культурного наследия Объединенных Арабских Эмиратов. Открытый для посетителей в 2019 году, он быстро стал одной из главных достопримечательностей города, впечатляющей своей архитектурой и историей.

    5. Эмирейтс Палас

      Этот великолепный дворец-отель на берегу Персидского залива окружен роскошным парком и собственным пляжем. Открытый в 2005 году, Эмирейтс Палас стал одним из самых дорогих отелей мира, и его величие не оставит равнодушным никого.

    Каждое из этих мест наполнено историей и культурой, и ваше путешествие в Абу-Даби станет ярким и запоминающимся событием. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Мечеть шейха ЗЕЙДА
    • ЛУВР арт галерея
    • ЭМИРЕЙТС ПАЛАС самый дорогой отель ОАЭ
    • QASR AL WATAN президентский дворец
    • Арабская деревушка Наследия
    • Феррари Парк (по желанию)
    Что включено
    • Услуги гида и транспорт
    Что не входит в цену
    • Питание и входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В вашем отеле
    Завершение: Привозим обратно в отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Не забудьте взять с собой сменную одежду для МЕЧЕТИ
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Абу-Даби

    Похожие экскурсии из Абу-Даби

    Все грани Абу-Даби
    На машине
    55 отзывов
    9 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
    Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
    Начало: В отеле проживания туристов
    25 ноя в 10:00
    26 ноя в 10:00
    $500 за всё до 4 чел.
    Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
    На машине
    15 отзывов
    9 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Один день в восточной сказке
    Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
    Начало: У вашего отеля
    Сегодня в 21:00
    Завтра в 09:00
    $260 за всё до 4 чел.
    По Абу-Даби - на кабриолете
    На машине
    На кабриолете
    скидка
    10%
    2 отзыва
    6 часов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
    Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
    Начало: В вашем отеле
    Завтра в 10:00
    24 ноя в 10:00
    520$468 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Абу-Даби
    ХорошоТам