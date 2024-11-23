Начав с величественной мечети Шейха Зейда, экскурсия продолжится в знаменитом Лувре Абу-Даби, где собраны шедевры мировой
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вас ждет незабываемое путешествие в Абу-Даби! Мы начнем наш день с того, что заберем вас из вашего отеля в 9:30. Дорога из Дубая до Абу-Даби займет примерно 1,5 часа, и это время будет полным ожидания новых впечатлений.
Главные достопримечательности Абу-Даби
Во время экскурсии вы посетите самые знаковые места этого удивительного города:
Главная мечеть Шейха Зейда
Эта мечеть поражает своей архитектурой и атмосферой гостеприимства. Двери мечети открыты для всех — независимо от пола, возраста или вероисповедания. Вы можете посетить ее с семьей, друзьями или в одиночку, чтобы насладиться красотой и культурой, присущей Объединенным Арабским Эмиратам.
Всемирная арт-галерея LOUVRE
Лувр Абу-Даби стал первым мультикультурным музеем Арабского мира, который представляет собой сокровищницу искусства и истории. Здесь вы сможете увидеть экспонаты, охватывающие множество эпох и культур, что делает его уникальным местом для любителей искусства.
Heritage Village
Эта историко-этнографическая деревня предлагает вам уникальную возможность увидеть, как выглядела жизнь в Абу-Даби до его стремительного развития. Она является напоминанием о том, как когда-то столица ОАЭ была маленькой деревней на берегу Персидского залива.
Президентский дворец QASR al WATAN
Этот дворец является символом величия и культурного наследия Объединенных Арабских Эмиратов. Открытый для посетителей в 2019 году, он быстро стал одной из главных достопримечательностей города, впечатляющей своей архитектурой и историей.
Эмирейтс Палас
Этот великолепный дворец-отель на берегу Персидского залива окружен роскошным парком и собственным пляжем. Открытый в 2005 году, Эмирейтс Палас стал одним из самых дорогих отелей мира, и его величие не оставит равнодушным никого.
Каждое из этих мест наполнено историей и культурой, и ваше путешествие в Абу-Даби станет ярким и запоминающимся событием. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха ЗЕЙДА
- ЛУВР арт галерея
- ЭМИРЕЙТС ПАЛАС самый дорогой отель ОАЭ
- QASR AL WATAN президентский дворец
- Арабская деревушка Наследия
- Феррари Парк (по желанию)
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Питание и входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Не забудьте взять с собой сменную одежду для МЕЧЕТИ