Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - государство и религия

Погрузитесь в культуру и религию Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Бин Заеда, дворец Президента и Лувр. Насладитесь золотым кофе и посетите Парк Феррари
Абу-Даби, столица всех семи эмиратов, расположена вдоль Персидского залива и является центром нефтяной промышленности. В рамках экскурсии посетите Большую белую мечеть Шейха Бин Заеда и дворец Президента Эмиратов.

Насладитесь знаменитым золотым
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кофе в отеле Эмират Пэлес и купите билеты в Лувр для неограниченного удовольствия от художественных произведений.

Узнайте о государственном и политическом устройстве, месте религии в государстве и традициях местных жителей.

При бронировании экскурсии минимум за две недели можно зарезервировать проход в музей трех религий «Дом семьи Авраама». Вечером посетите Парк Феррари и сделайте незабываемые фото

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Посещение Большой мечети Шейха Бин Заеда
  • 🏰 Визит во дворец Президента Эмиратов
  • ☕ Наслаждение золотым кофе в отеле Эмират Пэлес
  • 🎨 Билеты в Лувр для любителей искусства
  • 🏎 Вечер в Парке Феррари с незабываемыми фото
    • Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - государство и религия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Большая мечеть Шейха Бин Заеда
  • Дворец Президента Эмиратов
  • Отель Эмират Пэлес
  • Лувр
  • Парк Феррари
  • Музей трех религий «Дом семьи Авраама»

    • Описание экскурсии

    Абу-Даби: Сердце Эмиратов

    Абу-Даби — это не просто столица семи эмиратов, но и удивительное место, расположенное вдоль берегов Персидского залива. Здесь сосредоточены основные запасы нефти, что делает город важным экономическим центром региона.

    Культурные достопримечательности

    Во время вашей экскурсии вы сможете посетить:

    • Мечеть Шейха Бин Заеда — величественное сооружение, известное своей белоснежной архитектурой.
    • Дворец Президента Эмиратов — уникальная возможность заглянуть внутрь, купив билет.
    • Отель Эмират Пэлес — здесь вы сможете насладиться знаменитым золотым кофе.
    • Лувр Абу-Даби — место, где вы получите истинное удовольствие от художественных произведений.

    История и традиции

    Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о государственном и политическом устройстве, о роли религии в жизни общества и о традициях местных жителей. Это отличный способ лучше понять культуру и обычаи этого удивительного региона.

    Музей трех религий

    При бронировании экскурсии за две недели вы можете бесплатно зарезервировать проход в музей трех религий "Дом семьи Авраама". Здесь одновременно находятся мечеть, церковь и синагога, что позволяет посетителям погрузиться в историю ислама, христианства и иудаизма.

    Вечерние развлечения

    Не упустите возможность посетить Парк Феррари, где вы сможете сделать незабываемые и оригинальные фотографии, запечатлев моменты вашего путешествия.

    Абу-Даби — это город, который оставит у вас множество ярких впечатлений и вдохновения. Погрузитесь в его культуру и насладитесь каждым моментом!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Билет$300
    индивидуальная экскурсия по Абу-Даби$300
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Мечеть шейха Бин Заеда
    • Дворец Президента Эмиратов кофейня в отеле Эмират Пэлес
    • Лувр
    • Парк Феррари
    Что включено
    • Транспорт и услуги гида
    Что не входит в цену
    • Билеты в музей, питание
    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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