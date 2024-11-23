Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби - государство и религия
Погрузитесь в культуру и религию Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Бин Заеда, дворец Президента и Лувр. Насладитесь золотым кофе и посетите Парк Феррари
Абу-Даби, столица всех семи эмиратов, расположена вдоль Персидского залива и является центром нефтяной промышленности. В рамках экскурсии посетите Большую белую мечеть Шейха Бин Заеда и дворец Президента Эмиратов.
Насладитесь знаменитым золотым читать дальше
кофе в отеле Эмират Пэлес и купите билеты в Лувр для неограниченного удовольствия от художественных произведений.
Узнайте о государственном и политическом устройстве, месте религии в государстве и традициях местных жителей.
При бронировании экскурсии минимум за две недели можно зарезервировать проход в музей трех религий «Дом семьи Авраама». Вечером посетите Парк Феррари и сделайте незабываемые фото
Абу-Даби — это не просто столица семи эмиратов, но и удивительное место, расположенное вдоль берегов Персидского залива. Здесь сосредоточены основные запасы нефти, что делает город важным экономическим центром региона.
Дворец Президента Эмиратов — уникальная возможность заглянуть внутрь, купив билет.
Отель Эмират Пэлес — здесь вы сможете насладиться знаменитым золотым кофе.
Лувр Абу-Даби — место, где вы получите истинное удовольствие от художественных произведений.
История и традиции
Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о государственном и политическом устройстве, о роли религии в жизни общества и о традициях местных жителей. Это отличный способ лучше понять культуру и обычаи этого удивительного региона.
Музей трех религий
При бронировании экскурсии за две недели вы можете бесплатно зарезервировать проход в музей трех религий "Дом семьи Авраама". Здесь одновременно находятся мечеть, церковь и синагога, что позволяет посетителям погрузиться в историю ислама, христианства и иудаизма.
Вечерние развлечения
Не упустите возможность посетить Парк Феррари, где вы сможете сделать незабываемые и оригинальные фотографии, запечатлев моменты вашего путешествия.
Абу-Даби — это город, который оставит у вас множество ярких впечатлений и вдохновения. Погрузитесь в его культуру и насладитесь каждым моментом!
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Мечеть шейха Бин Заеда
Дворец Президента Эмиратов кофейня в отеле Эмират Пэлес
Лувр
Парк Феррари
Что включено
Транспорт и услуги гида
Что не входит в цену
Билеты в музей, питание
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.