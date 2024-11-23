🏛 Посещение Большой мечети Шейха Бин Заеда 🏰 Визит во дворец Президента Эмиратов ☕ Наслаждение золотым кофе в отеле Эмират Пэлес 🎨 Билеты в Лувр для любителей искусства 🏎 Вечер в Парке Феррари с незабываемыми фото

Абу-Даби, столица всех семи эмиратов, расположена вдоль Персидского залива и является центром нефтяной промышленности. В рамках экскурсии посетите Большую белую мечеть Шейха Бин Заеда и дворец Президента Эмиратов.Насладитесь знаменитым золотым

кофе в отеле Эмират Пэлес и купите билеты в Лувр для неограниченного удовольствия от художественных произведений. Узнайте о государственном и политическом устройстве, месте религии в государстве и традициях местных жителей. При бронировании экскурсии минимум за две недели можно зарезервировать проход в музей трех религий «Дом семьи Авраама». Вечером посетите Парк Феррари и сделайте незабываемые фото

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Абу-Даби: Сердце Эмиратов

Абу-Даби — это не просто столица семи эмиратов, но и удивительное место, расположенное вдоль берегов Персидского залива. Здесь сосредоточены основные запасы нефти, что делает город важным экономическим центром региона.

Культурные достопримечательности

Во время вашей экскурсии вы сможете посетить:

Мечеть Шейха Бин Заеда — величественное сооружение, известное своей белоснежной архитектурой.

— величественное сооружение, известное своей белоснежной архитектурой. Дворец Президента Эмиратов — уникальная возможность заглянуть внутрь, купив билет.

— уникальная возможность заглянуть внутрь, купив билет. Отель Эмират Пэлес — здесь вы сможете насладиться знаменитым золотым кофе.

— здесь вы сможете насладиться знаменитым золотым кофе. Лувр Абу-Даби — место, где вы получите истинное удовольствие от художественных произведений.

История и традиции

Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о государственном и политическом устройстве, о роли религии в жизни общества и о традициях местных жителей. Это отличный способ лучше понять культуру и обычаи этого удивительного региона.

Музей трех религий

При бронировании экскурсии за две недели вы можете бесплатно зарезервировать проход в музей трех религий "Дом семьи Авраама". Здесь одновременно находятся мечеть, церковь и синагога, что позволяет посетителям погрузиться в историю ислама, христианства и иудаизма.

Вечерние развлечения

Не упустите возможность посетить Парк Феррари, где вы сможете сделать незабываемые и оригинальные фотографии, запечатлев моменты вашего путешествия.

Абу-Даби — это город, который оставит у вас множество ярких впечатлений и вдохновения. Погрузитесь в его культуру и насладитесь каждым моментом!