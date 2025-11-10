Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Максим Ваш гид в Абу-Даби Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно, пока не нагуляемся. $88 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии Мы гуляем и фотографируемся возле мостов, возле крепостей, мечетей, дворцов, на пляжах, на тропах здоровья, возле небоскрёба в виде стоунхендж и в ещё бесконечном количестве крутых мест!

Ежедневно, пока не нагуляемся. Выбрать дату