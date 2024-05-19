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смогла.

Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍