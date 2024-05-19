Абу-Даби - это город, где сочетаются роскошь и культурное наследие.
На индивидуальной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей мира - Мечеть шейха Зайда, роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан с мозаичными
На индивидуальной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей мира - Мечеть шейха Зайда, роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан с мозаичными
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Мечеть шейха Зайда - одна из крупнейших в мире
- 🏰 Президентский дворец Каср аль-Ватан
- 🎨 Лувр Абу-Даби с шедеврами мирового искусства
- 🎢 Парк аттракционов Ferrari World
- 🍬 Финиковый рынок с местными деликатесами
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Каср аль-Ватан
- Emirates Palace
- Last Exit
- Ferrari World
- Лувр Абу-Даби
- Финиковый рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.
Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.
Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.
Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».
Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.
Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.
Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
- Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
- Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
- Билеты в Ferrari World — $98/чел.
- Обед, личные покупки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ангелина
19 мая 2024
Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби.
Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не
Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не
л
людмила
6 мая 2024
Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает о жизни в эмиратах а также посоветовал с прекрасный ресторан где мы попробовали очень вкусную арабскую кухню. Всем советую брать такие экскурсии
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