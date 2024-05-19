Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Абу-Даби - это город, где сочетаются роскошь и культурное наследие.

На индивидуальной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей мира - Мечеть шейха Зайда, роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан с мозаичными
читать дальше

росписями и мраморными плитами, а также президентский отель Emirates Palace, украшенный золотом. Любители искусства оценят Лувр Абу-Даби с шедеврами Пикассо, Гогена и Мане. Для тех, кто ищет адреналин, предусмотрен визит в тематический парк аттракционов Ferrari World. В завершение экскурсии можно посетить Финиковый рынок и приобрести вкусные сувениры

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Мечеть шейха Зайда - одна из крупнейших в мире
  2. 🏰 Президентский дворец Каср аль-Ватан
  3. 🎨 Лувр Абу-Даби с шедеврами мирового искусства
  4. 🎢 Парк аттракционов Ferrari World
  5. 🍬 Финиковый рынок с местными деликатесами

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Каср аль-Ватан
  • Emirates Palace
  • Last Exit
  • Ferrari World
  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.

Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.

Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.

Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».

Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.

Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
  • Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
  • Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
  • Билеты в Ferrari World — $98/чел.
  • Обед, личные покупки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ангелина
19 мая 2024
Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби.
Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не
читать дальше

смогла.
Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби.Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби.
л
6 мая 2024
Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает о жизни в эмиратах а также посоветовал с прекрасный ресторан где мы попробовали очень вкусную арабскую кухню. Всем советую брать такие экскурсии

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеСвятые местаНа весь деньОбзорныеМечеть шейха ЗайдаПопулярные местаПрезидентский дворец Абу-ДабиДворцы, замки и особнякиОтель Emirates PalaceСамое главное

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
107 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
90 отзывов
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абу-Даби
ХорошоТам