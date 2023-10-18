Полёт на вертолёте в Абу-Даби

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Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы.

Промчитесь над макушками сияющих на солнце стеклом и металлом небоскрёбов, испытайте восторг от величавой белой мечети шейха Зайда пролетая над её роскошными куполами и минаретами навстречу манящему, утопающему в оазисах, городу.
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Полёт на вертолёте в Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Набережная Абу-Даби
  • Яс марина Молл
  • Риксос на острове Саадият
  • Отель Emirates Palace
  • Королевский дворец
  • Деревня наследия
  • Остров Al Hudayriat
  • Великая мечеть шейха Зайда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

С высот можно разглядеть действующий королевский дворец, наблюдать насыпные искусственные острова с их удивительными строениями. Поражающий воображение своей архитектурой музей Лувр, удивительные сооружения знаменитых парков на острове Яс, величавые отели, аккуратные, красивые ландшафты: всё это и многое другое порадует взор во время прогулки на вертолёте над Абу-Даби.

Важная информация:

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Приобрести профессиональные фотографии
  • Заказать индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Популярные места
Развлечения
Мечеть шейха Зайда
Святые места

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