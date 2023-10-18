Полёт на вертолёте в Абу-Даби – прекрасная возможность полюбоваться красотами столицы.
Промчитесь над макушками сияющих на солнце стеклом и металлом небоскрёбов, испытайте восторг от величавой белой мечети шейха Зайда пролетая над её роскошными куполами и минаретами навстречу манящему, утопающему в оазисах, городу.
Промчитесь над макушками сияющих на солнце стеклом и металлом небоскрёбов, испытайте восторг от величавой белой мечети шейха Зайда пролетая над её роскошными куполами и минаретами навстречу манящему, утопающему в оазисах, городу.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережная Абу-Даби
- Яс марина Молл
- Риксос на острове Саадият
- Отель Emirates Palace
- Королевский дворец
- Деревня наследия
- Остров Al Hudayriat
- Великая мечеть шейха Зайда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:С высот можно разглядеть действующий королевский дворец, наблюдать насыпные искусственные острова с их удивительными строениями. Поражающий воображение своей архитектурой музей Лувр, удивительные сооружения знаменитых парков на острове Яс, величавые отели, аккуратные, красивые ландшафты: всё это и многое другое порадует взор во время прогулки на вертолёте над Абу-Даби.
Важная информация:
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет на вертолете
- Что не входит
- Приобрести профессиональные фотографии
- Заказать индивидуальный трансфер
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Развлечения
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