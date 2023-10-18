Что вас ожидает:

Это Burj Al Arab – знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире, рукотворный остров The Palm Jumeirah, арабский рынок Souk Madinat Jumeirah и небоскребы района Dubai Marina, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке dhow.

Также вы увидите самый большой торговый центр в мире – The Dubai Mall, прославленные поющие фонтаны, аквариум и сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире – Burj Khalifa, чей шпиль достигает высоты 828 метров

Важная информация: