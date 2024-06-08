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Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
«В связи с тем, что на данный момент на Бурдж-Халифу огромные очереди и на поднятие уходит много времени, все гости у кого будут билеты в рамках экскурсии будут возвращаться обратно в отель самостоятельно»
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
«В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
«В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Бурдж-Халифа»
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