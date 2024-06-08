Найдено 3 экскурсии в категории « Бурдж-Халифа » в Абу-Даби на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 6 часов Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы «В связи с тем, что на данный момент на Бурдж-Халифу огромные очереди и на поднятие уходит много времени, все гости у кого будут билеты в рамках экскурсии будут возвращаться обратно в отель самостоятельно» Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $ 150 за человека Групповая 6 часов Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке «В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa» Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $ 95 за человека Групповая 6 часов Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке «В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa» Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $ 145 за человека Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Бурдж-Халифа»

Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Бурдж-Халифа», 1 ⭐ отзыв, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август