Лучший способ начать утро — отправиться рассекать песчаные барханы на мощном внедорожнике! Мы устроим вам настоящее сафари по пустыне. А после вы сможете почувствовать себя настоящим аравийским кочевником, прокатившись на верблюде.
Ближайшие даты:
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Заряд бодростиУтро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком. Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные сафаристы продемонстрируют свое водительское мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам и угостят прохладительными напитками. После мы сделаем остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде. Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море аравийских песков. Важная информация • Управление внедорожником не допускается.
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются.
- Форма одежды удобная, спортивная. Обувь — спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер от отеля и обратно
- Катание по барханам
- Фото-стоп в пустыне
- Прохладительные напитки
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Управление внедорожником не допускается.
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются.
- Форма одежды удобная, спортивная.
- Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
Индивидуальные
Природа и пейзажи
Утренние
Похожие туры из Абу-Даби
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Абу-Даби
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
$53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
$400 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Любой отель в Абу-Даби
15 ноя
18 ноя
22 ноя
25 ноя
$40 за человека