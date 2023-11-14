Утреннее сафари в Абу-Даби

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Лучший способ начать утро — отправиться рассекать песчаные барханы на мощном внедорожнике! Мы устроим вам настоящее сафари по пустыне. А после вы сможете почувствовать себя настоящим аравийским кочевником, прокатившись на верблюде.
Утреннее сафари в Абу-Даби
Утреннее сафари в Абу-Даби
Утреннее сафари в Абу-Даби
Утреннее сафари в Абу-Даби
Утреннее сафари в Абу-Даби
Утреннее сафари в Абу-Даби
Ближайшие даты:
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Заряд бодрости

Утро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком. Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные сафаристы продемонстрируют свое водительское мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам и угостят прохладительными напитками. После мы сделаем остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде. Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море аравийских песков. Важная информация • Управление внедорожником не допускается.
  • Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются.
  • Форма одежды удобная, спортивная. Обувь — спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер от отеля и обратно
  • Катание по барханам
  • Фото-стоп в пустыне
  • Прохладительные напитки
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Управление внедорожником не допускается.
  • Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются.
  • Форма одежды удобная, спортивная.
  • Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби

Индивидуальные
Природа и пейзажи
Утренние

Похожие туры из Абу-Даби

Выгодный трансфер в Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Абу-Даби
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
$53 за всё до 3 чел.
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
$400 за всё до 4 чел.
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
Любой отель в Абу-Даби
15 ноя
18 ноя
22 ноя
25 ноя
$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ