Заряд бодрости

Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются.

Форма одежды удобная, спортивная. Обувь — спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.

В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.

Утро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком. Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные сафаристы продемонстрируют свое водительское мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам и угостят прохладительными напитками. После мы сделаем остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде. Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море аравийских песков. Важная информация • Управление внедорожником не допускается.