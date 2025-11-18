Почувствуйте себя исследователем, отправившись в вечернее сафари на джипах премиум-класса по завораживающей Аравийской пустыне эмирата Абу-Даби.
Эта поездка создана для тех, кто ценит уединение и жаждет погрузиться в дикую, нетронутую природу, избегая суеты популярных пустынных маршрутов.
Эта поездка создана для тех, кто ценит уединение и жаждет погрузиться в дикую, нетронутую природу, избегая суеты популярных пустынных маршрутов.
Описание экскурсии
Джип-сафари: откройте тайны Аравийской пустыни Почувствуйте себя исследователем, отправившись в вечернее сафари на джипах премиум-класса по завораживающей Аравийской пустыне эмирата Абу-Даби. Эта поездка создана для тех, кто ценит уединение и жаждет погрузиться в дикую, нетронутую природу, избегая суеты популярных пустынных маршрутов. Вместе с профессиональным водителем вы проедете по песчаным дюнам на полноприводных джипах Toyota Land Cruiser 300 или аналогичного уровня автомобилях (Nissan Patrol), как по американским горкам. Что вас ждёт?
- В назначенное время вас заберут из отеля, как и других гостей, и ваше приключение начнется.
- Вас ждет путешествие в пустыню Аль-Хатим (эмират Абу-Даби).
- Джип-сафари: захватывающая поездка по песчаным дюнам с опытными водителями на внедорожниках.
- Сэндбординг: возможность прокатиться на доске по дюнам (по желанию).
- Фотосессия: время для фотографий на фоне величественных пейзажей и заката в пустыне.
- Развлечения: вечернее шоу с танцем живота, огненное шоу и другие культурные представления.
- Татуировки хной: возможность сделать традиционный рисунок на теле.
- Ужин под звёздами: шведский стол с блюдами арабской кухни (рис, салаты, закуски, барбекю, паста, горячие и прохладительные напитки, арабский кофе с кардамоном, финики). Гости рассаживаются на стульях за столиками. В случае заказа VIP-рассадки (за доплату) гости размещаются на мягких диванах с подушками, им будут поданы особые угощения.
Катание на верблюдах: возможность прокатиться на верблюде, как это делали местные жители на протяжении веков. Катание на багги в лагере не входит в стоимость тура • Кальян: доступен в общей зоне для всех гостей. Важная информация:.
Катание на верблюдах: возможность прокатиться на верблюде, как это делали местные жители на протяжении веков. Катание на багги в лагере не входит в стоимость тура • Кальян: доступен в общей зоне для всех гостей. Важная информация:.
Отмена бронирования тура за 5 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Джип-сафари
- Развлечения
- Ужин
- Катание на верблюдах и сэндбординг
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фотографии с соколом и верблюдом
- VIP-рассадка гостей за ужином
- Катание на багги, квадроциклах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из вашего отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Отмена бронирования тура за 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
20 ноя в 15:00
$75 за человека