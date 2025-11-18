Джип-сафари: откройте тайны Аравийской пустыни Почувствуйте себя исследователем, отправившись в вечернее сафари на джипах премиум-класса по завораживающей Аравийской пустыне эмирата Абу-Даби. Эта поездка создана для тех, кто ценит уединение и жаждет погрузиться в дикую, нетронутую природу, избегая суеты популярных пустынных маршрутов. Вместе с профессиональным водителем вы проедете по песчаным дюнам на полноприводных джипах Toyota Land Cruiser 300 или аналогичного уровня автомобилях (Nissan Patrol), как по американским горкам. Что вас ждёт?

В назначенное время вас заберут из отеля, как и других гостей, и ваше приключение начнется.

Вас ждет путешествие в пустыню Аль-Хатим (эмират Абу-Даби).

Джип-сафари: захватывающая поездка по песчаным дюнам с опытными водителями на внедорожниках.

Сэндбординг: возможность прокатиться на доске по дюнам (по желанию).

Фотосессия: время для фотографий на фоне величественных пейзажей и заката в пустыне.

Развлечения: вечернее шоу с танцем живота, огненное шоу и другие культурные представления.

Татуировки хной: возможность сделать традиционный рисунок на теле.

Ужин под звёздами: шведский стол с блюдами арабской кухни (рис, салаты, закуски, барбекю, паста, горячие и прохладительные напитки, арабский кофе с кардамоном, финики). Гости рассаживаются на стульях за столиками. В случае заказа VIP-рассадки (за доплату) гости размещаются на мягких диванах с подушками, им будут поданы особые угощения.

Катание на верблюдах: возможность прокатиться на верблюде, как это делали местные жители на протяжении веков. Катание на багги в лагере не входит в стоимость тура • Кальян: доступен в общей зоне для всех гостей. Важная информация:.

Отмена бронирования тура за 5 часов.