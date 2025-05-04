Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
«А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
31 мая в 15:00
$70 за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
«Джип-сафари по дюнам с профессиональными водителями (30 мин»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$399
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Активный день в пустыне Абу-Даби
Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас
«Экстремальная поездка на джипе»
$320 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 мая 2025Всё понравилось, несколько затянуто было шоу, и в составе группы только мы оказались русскоговорящими. Спасибо за организацию экскурсии!
- ММаксим13 апреля 2025Хорошо все организовано. Много положительных впечатлений.
- AAlex10 апреля 2025Отлично всё организовано, ни единого вопроса. Браво!
- ААхметкалиев2 января 2025Отличный сервис и сопровождение
- ААлексей29 декабря 2024Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу) Важно уточнить до поездки: - какая машина будет возить по пустыне и
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Джиппинг»
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