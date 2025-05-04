Покататься на джипах в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Абу-Даби на русском языке, цены от $70, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
«А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
31 мая в 15:00
$70 за человека
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Джиппинг
На машине
8 часов
-
5%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
«Джип-сафари по дюнам с профессиональными водителями (30 мин»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$399$420 за всё до 6 чел.
Активный день в пустыне Абу-Даби
Джиппинг
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Активный день в пустыне Абу-Даби
Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас
«Экстремальная поездка на джипе»
$320 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 мая 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Всё понравилось, несколько затянуто было шоу, и в составе группы только мы оказались русскоговорящими. Спасибо за организацию экскурсии!
  • М
    Максим
    13 апреля 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Хорошо все организовано. Много положительных впечатлений.
  • A
    Alex
    10 апреля 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Отлично всё организовано, ни единого вопроса. Браво!
  • А
    Ахметкалиев
    2 января 2025
    Активный день в пустыне Абу-Даби
    Отличный сервис и сопровождение
  • А
    Алексей
    29 декабря 2024
    Активный день в пустыне Абу-Даби
    Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу) Важно уточнить до поездки: - какая машина будет возить по пустыне и
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    как уехать в кэмп (машина вас не ждет от слова совсем и добираться нужно самим, спрашивая у водителей, кто может забрать) - лучше доплатить за еду за столом (иначе вы будете стоять по 20-30 минут в очереди) - попросить номера телефонов всех заранее, потому что организация на месте отсутствует (спасибо Александре, иначе бы мы просто стояли и не знали куда идти) - рисунки хной платные - бесплатно только маленький контур на ладони. - катание на скейте на песке - скейт один, людей больше 40. Если хотите реально покататься на нем, лучше берите индивидуальный тур. Фото на месте красивые получаются 🙌🏻

    Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)Александра - молодец! Старалась, как могла спасти эту развлекательную программу)

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
  2. Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
  3. Активный день в пустыне Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Лувр
  4. Эмирейтс Палас
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Парк Феррари
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в мае 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 399 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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