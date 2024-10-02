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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби — это не просто столица Объединенных Арабских Эмиратов, это город с богатой историей и уникальной атмосферой. В ходе экскурсии вы сможете узнать о том, как развивался этот удивительный город, и почему он был выбран в качестве столицы.
История Абу-Даби
Абу-Даби имеет интересную историю, которая начинается с небольшого рыбацкого поселения. Со временем, благодаря своим природным ресурсам и стратегическому расположению, он стал важным экономическим и культурным центром региона. Вы узнаете о ключевых моментах, которые повлияли на его развитие, и о людях, которые стояли у истоков его процветания.
Столичный статус
Почему именно Абу-Даби стал столицей? Этот вопрос интересует многих. В ходе экскурсии вы получите ответы на него и узнаете о преимуществах, которые этот статус приносит городу. Вы увидите, как столица отличается от других эмиратов, в частности от Дубая, и чем обусловлен её уникальный ритм жизни.
Сравнение с Дубаем
Абу-Даби и Дубай — два города, которые часто сравнивают. Однако каждый из них имеет свои особенности. В отличие от динамичного и шумного Дубая, Абу-Даби предлагает более спокойную и размеренную атмосферу. Вы сможете ощутить разницу в ритме жизни, культуре и архитектуре этих двух удивительных мест.
Заключение
Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это отличная возможность погрузиться в историю и культуру столицы ОАЭ. Вы не только узнаете много нового, но и сможете насладиться атмосферой этого уникального города. Приглашаем вас открыть для себя Абу-Даби!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подробнее об экскурсии
- 1. Самая красивая мечеть Шейха Заида с ее
- Посещением, одежда должна быть закрытой, плечо и
- Коленки не должны быть видны (для мечети можете, взять запасную одежду с собой), там же продаются
- Арабские абаи для женщин и девушек за 13$
- 2. Дворец президента, Emirates Please - женский пол
- Могут одеться как угодно, мужской пол должны одеть
- Любые брюки, штаны. На ноги можно туфли, кроссовки
- Или босоножки
- 3. Финиковый и фруктовый рынок, заезд по желанию
- Туристов
- 4. Фото стоп на фотке известных башней Etihad Towers
- 5. Набережная Абу Даби, Corniche
- 6. Тематический парк Феррари билеты покупаются по
- Запросу туристов
- 7. Город панков, заброшенный город Last Exit из
- Кинофильма Безумный Макс
- 8. Лувр музей билеты покупаются по запросу туристов
- На месте
- 9. Этнографическая деревня (Abu-Dhabi Heritage, Village)
- 10. Дворец президента (Qasr Al Watan) билеты
- 11. Sea World Абу Даби билеты покупаются по запросу туристов
Что включено
- "✅Маршрут можно изменить по желанию, туристов, что-то убрать или что-то добавить в, программу!", "✅В сумму входит страховка туристов, услуги гида
- И индивидуальный автомобиль! «, »✅Форма одежды любая, если желаете, можете
- Взять запасную одежду, чтобы менять во время
- Фотосессии! «, »✅Внутри салона машины имеются сухие и
- Влажные салфетки, а также вода для питья и
- Напитки.
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты