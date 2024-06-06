О Ольга Самое главное в роскошном Абу-Даби Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида

М Мария Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ читать дальше абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼 Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже

А Анна Все грани Абу-Даби читать дальше посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов! Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для

В Вадим Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!

Н Наоми Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби читать дальше взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой. Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было

Т Татьяна Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ Все прошло хорошо, Азиз молодец!

М Марат Самое главное в роскошном Абу-Даби Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.

Н Нана Все грани Абу-Даби Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.

Н Надежда Самое главное в роскошном Абу-Даби Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!