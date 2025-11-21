читать дальше

машина в отличном состоянии, отдельная благодарность, что она была восьми местная и мы на диванчик сзади сложили все вещи и покупки)



Очень приятный, вежливый, веселый и общительный водитель. Вез нас в том порядке локаций, который просили, ждал сколько нужно, помогал с покупкой билетов, сделал нам пару семейных фото и с завидной регулярностью снабжал холодной водой.



Мы остались очень довольны! От души благодарю и рекомендую)