Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортное путешествие по ОАЭ
Встретим вас в аэропорту Абу-Даби с именной табличкой и доставим в любой эмират. Комфортный транспорт и высококлассный сервис обеспечены
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:00
$57
$60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Абу-Даби: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Абу-Даби и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
Завтра в 14:00
11 дек в 00:00
$53 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина21 ноября 2025Заказывали трансфер из Абу-Даби в Фуджейру для большой компании (12 человек). Все прошло замечательно, водитель приехал точно во время, помог с багажом, машина чистая, езда безопасная, однозначно рекомендую!
- ВВалерий20 ноября 2025Встретили с табличкой, все вовремя.
Водитель вежливый.
- ЕЕлена12 ноября 2025Всё было чётко, встретили и довезли до места. Спасибо!
- ААндрей5 ноября 2025Все прошло замечательно, встретили, отвезли в отель, спасибо
- ИИрина16 октября 2025Заказывали машину с водителем в аренду для поездки из Абу-Даби в Дубай с мужем и ребенком, катались на 14 часов.
Отличная
- ЕЕлена11 июня 2025Спасибо за трансфер!
Рекомендую
- ООльга10 апреля 2025Водитель приехал вовремя и даже чуть раньше, доехали быстро и комфортно, предложил водичку
- OOlga23 февраля 2025Всё прошло отлично. Водитель был пунктуальный и очень приветливый.
- ММария26 октября 2024Нам попался супер приветливый и клиентоориентированный водитель!
- ННаталья23 марта 2024Огромное спасибо
- ННаталья16 марта 2024Спасибо. Хоть водитель и не говорит по русски но очень старался чтобы мы друг друга поняли. Трансфер отлично прошёл
- ММаксим22 января 2024Встретили и довезли. Спасибо за оказанную услугу!
- ООлег5 января 2024Накануне прилета с нами связался организатор, уточнил детали. Мы все время были на связи. Никаких неудобств.
Он не русскоязычный. Нам все равно, но если кому-то важно, имейте ввиду
