Трансфер из аэропорта Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Абу-Даби на русском языке, цены от $53, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Покорить Абу-Даби за один день
На машине
8 часов
139 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
На машине
2 часа
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортное путешествие по ОАЭ
Встретим вас в аэропорту Абу-Даби с именной табличкой и доставим в любой эмират. Комфортный транспорт и высококлассный сервис обеспечены
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:00
$57$60 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Абу-Даби
На машине
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Абу-Даби: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Абу-Даби и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
Завтра в 14:00
11 дек в 00:00
$53 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    21 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
    Заказывали трансфер из Абу-Даби в Фуджейру для большой компании (12 человек). Все прошло замечательно, водитель приехал точно во время, помог с багажом, машина чистая, езда безопасная, однозначно рекомендую!
  • В
    Валерий
    20 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
    Встретили с табличкой, все вовремя.
    Водитель вежливый.
  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
    Всё было чётко, встретили и довезли до места. Спасибо!
  • А
    Андрей
    5 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
    Все прошло замечательно, встретили, отвезли в отель, спасибо
  • И
    Ирина
    16 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
    Заказывали машину с водителем в аренду для поездки из Абу-Даби в Дубай с мужем и ребенком, катались на 14 часов.

    Отличная
    читать дальше

    машина в отличном состоянии, отдельная благодарность, что она была восьми местная и мы на диванчик сзади сложили все вещи и покупки)

    Очень приятный, вежливый, веселый и общительный водитель. Вез нас в том порядке локаций, который просили, ждал сколько нужно, помогал с покупкой билетов, сделал нам пару семейных фото и с завидной регулярностью снабжал холодной водой.

    Мы остались очень довольны! От души благодарю и рекомендую)

  • Е
    Елена
    11 июня 2025
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Спасибо за трансфер!
    Рекомендую
  • О
    Ольга
    10 апреля 2025
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Водитель приехал вовремя и даже чуть раньше, доехали быстро и комфортно, предложил водичку
  • O
    Olga
    23 февраля 2025
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Всё прошло отлично. Водитель был пунктуальный и очень приветливый.
  • М
    Мария
    26 октября 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Нам попался супер приветливый и клиентоориентированный водитель!
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Огромное спасибо
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Спасибо. Хоть водитель и не говорит по русски но очень старался чтобы мы друг друга поняли. Трансфер отлично прошёл
  • М
    Максим
    22 января 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Встретили и довезли. Спасибо за оказанную услугу!
  • О
    Олег
    5 января 2024
    Выгодный трансфер в Абу-Даби
    Накануне прилета с нами связался организатор, уточнил детали. Мы все время были на связи. Никаких неудобств.
    Он не русскоязычный. Нам все равно, но если кому-то важно, имейте ввиду

