Погрузитесь в мир удивительных животных и природной гармонии в одном из лучших зоопарков ОАЭ — Emirates Zoo. Покормите жирафов, посмотрите увлекательное шоу и отдохните в уютных кафе. Идеально для семей и любителей природы!
Описание билетаВ мире животных Emirates Zoo — современный зоопарк, который станет идеальным местом для всей семьи! Вас ждут более 1700 животных со всех уголков планеты, включая тигров, львов, жирафов, слонов, редких белых тигров, гиен и многих других. У вас будет возможность покормить жирафов, погладить лам или даже сделать фото с экзотическими птицами и рептилиями. В зоопарке регулярно проводятся захватывающие шоу с участием животных, образовательные семинары и мастер-классы, где вы узнаете о сохранении дикой природы. На территории зоопарка расположены удобные зоны отдыха, кафе и рестораны с блюдами местной и международной кухни. А для юных посетителей доступны игровые зоны и активности. Важная информация:
- На осмотр зоопарка рекомендуется выделить 4–6 часов, чтобы насладиться всеми его возможностями.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь для прогулок, солнцезащитный крем, шляпу и воду,
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в зоопарк
- Шоу животных (при выборе соответствующего билета)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Корм для животных (можно купить на месте, цены от 5 до 50 дирхам)
Место начала и завершения?
12-я улица, район Аль-Бахия, Абу-Даби, ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- На осмотр зоопарка рекомендуется выделить 4-6 часов, чтобы насладиться всеми его возможностями
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь для прогулок, солнцезащитный крем, шляпу и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
11 ноя в 11:30
13 ноя в 11:30
$57
$63 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив знаковые места, такие как мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, как город стал жемчужиной Ближнего Востока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$133
$140 за человека