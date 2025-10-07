Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 октября 2025Впечатлений куча, спасибо!!! Советую прям не поскупиться и взять катание на квадроциклах в открытой пустыне - это очень круто и
- ААлина19 сентября 2025Индийский океан, конечно, очень красивый. Но количество водорослей… К счастью, я не была сильно заинтересована в снорклинге, поэтому наслаждалась видом
- ККристина3 сентября 2025Мы в полном восторге, все понравилось, брали сафари+ квадроциклы- эмоции останутся надолго!) спасибо большое
- JJulia30 июня 2025⸻
Хочу выразить огромную благодарность команде СПУТНИК за прекрасно организованную экскурсию на Индийский океан в АОЭ! Всё прошло на высшем уровне
- ИИрина19 мая 2025Ездилили на Фуджейра пляжный отдых.
Понравилось. По дороге 3 остановки:форд, сувенирная лавка и рынок фруктов. Александр, экскурсовод этого тура очень интересно
- RRoman9 апреля 2025Очень классная экскурсия! Гид Александр в пути рассказал об истории и культуре ОАЭ, много очень интересных фактов. По пути к
- ААсель26 марта 2025Лучшая экскурсия, которую мы купили в Дубае!
Для тех кто любит пляжный отдых)
Посещали замок, видели горы, плавали с черепахами, загорали и вкусно кушали.
- ННаталия9 декабря 2024Экскурсия к Индийскому океану замечательная, интересная. Очень приятно были удивлены посещением форта, что позволило нам прикоснуться к истории Эмиратов. На
- ЕЕлена4 декабря 2024Хочу отметить тёплую атмосферу и радушный прием в компании экскурсовода Сергея. Впечатлений масса и все они положительные. Время пролетело незаметно
- DDmitrii9 июля 2024Все очень понравилось,
Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
