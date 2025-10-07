Мои заказы

Экскурсии с животными в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Аджмане на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$75 за человека
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Морской круиз в Диббу: всё включено
На автобусе
Прогулки на каяках
13 часов
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Впечатлений куча, спасибо!!! Советую прям не поскупиться и взять катание на квадроциклах в открытой пустыне - это очень круто и
    читать дальше

    как раз попадает на закат) отдельное спасибо Самиру! Советы туристам - 1) будут предлагать фото (на квадроциклах, верблюдах), торгуйтесь, при том сразу минимум! в половину скидывайте цены, а то и даже больше. 2) не едьте на экскурсию в субботу, никогда, и народу больше, и это жесть потом возвращаться в пробах, все положительные эмоции немного подстираются. Тату хной, действительно маленькое бесплатно (маленький корявый цветочек))), большая платно (вроде 20 дирхам). А так, все что заявлено в программе было, все состоялось (читайте у кого, что входит), в плане еды - даже наелись в принципе. Мы заранее оплатили, никаких проблем не было. Ещё раз спасибо!

  • А
    Алина
    19 сентября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Индийский океан, конечно, очень красивый. Но количество водорослей… К счастью, я не была сильно заинтересована в снорклинге, поэтому наслаждалась видом
    читать дальше

    из бассейна. Капельку не хватило интересных фактов про ОАЭ, так как это была первая из приобретенных экскурсий. Но в целом все хорошо.

  • К
    Кристина
    3 сентября 2025
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Мы в полном восторге, все понравилось, брали сафари+ квадроциклы- эмоции останутся надолго!) спасибо большое
  • J
    Julia
    30 июня 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре


    Хочу выразить огромную благодарность команде СПУТНИК за прекрасно организованную экскурсию на Индийский океан в АОЭ! Всё прошло на высшем уровне
    читать дальше

    — трансфер был точно по времени, забрали из отеля буквально до минуты.
    Особенное спасибо нашему гиду Александру — его рассказы были не только информативными, но и живыми, с интересными примерами из личного опыта. Он с готовностью отвечал на все вопросы, создавая действительно тёплую и увлекательную атмосферу.
    Четыре часа на пляже отеля Royal Beach пролетели незаметно. Плавание с черепахами — это не просто красивая легенда, а настоящая реальность, которую мы смогли пережить лично. Это было невероятно!
    Уехали с экскурсии на полном эмоциональном подъёме и абсолютно счастливыми. Ещё раз огромное спасибо всей команде за безупречную организацию тура. Обязательно порекомендуем вас друзьям и вернёмся снова!

  • И
    Ирина
    19 мая 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Ездилили на Фуджейра пляжный отдых.
    Понравилось. По дороге 3 остановки:форд, сувенирная лавка и рынок фруктов. Александр, экскурсовод этого тура очень интересно
    читать дальше

    всё рассказывает 👍Вода в автобусе бесплатно.
    По приезду обед, передевплка,кто с маской(бесплатно) плавает смотрит черепах, кто то может слева просто покупаться. Вода прохладнее чём в Персидском заливе.

  • R
    Roman
    9 апреля 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Очень классная экскурсия! Гид Александр в пути рассказал об истории и культуре ОАЭ, много очень интересных фактов. По пути к
    читать дальше

    Индийскому океану пересекли 6 эмиратов, делали остановки в форте (восстановлен в качестве музея) и на местном фруктовом рынке. Финальным пунктом была гостиница Royal Beach прямо на берегу. Был очень вкусный обед в местном ресторане по системе шведский стол. Для пляжа выдавались полотенца тапочки и маски с трубками для сноркелинга, и не зря, удалось несколько раз повстречать морских черепах и поплавать вместе с ними. Всем рекомендую данную экскурсию!

  • А
    Асель
    26 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Лучшая экскурсия, которую мы купили в Дубае!
    Для тех кто любит пляжный отдых)
    Посещали замок, видели горы, плавали с черепахами, загорали и вкусно кушали.
  • Н
    Наталия
    9 декабря 2024
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Экскурсия к Индийскому океану замечательная, интересная. Очень приятно были удивлены посещением форта, что позволило нам прикоснуться к истории Эмиратов. На
    читать дальше

    территории отеля в Фуджейре всё обустроено для комфортного отдыха гостей. Внимательный, доброжелательный персонал. Ребята из Спутника просто большие молодцы. Нашему экскурсоводу Александру большое спасибо. Буквально с первых минут вся группа туристов была втянута в непренуждённое приятное общение. Спасибо за экскурсию.

  • Е
    Елена
    4 декабря 2024
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Хочу отметить тёплую атмосферу и радушный прием в компании экскурсовода Сергея. Впечатлений масса и все они положительные. Время пролетело незаметно
    читать дальше

    в Фуджейре на Индийском океане. Рекомендую компанию Спутник, ибо находясь в разных уголках нашей планеты, все самые лучшие экскурсионные маршруты именно у них)))

  • D
    Dmitrii
    9 июля 2024
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Все очень понравилось,
    Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
  • Э
    Эдуард
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия
  • В
    Владимир
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия
  • V
    Vladimir
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
  2. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  3. Морской круиз в Диббу: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аджману в ноябре 2025
Сейчас в Аджмане в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 75. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Животные», 14 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь