Мини-группа
до 7 чел.
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде
Начало: Ваш отель
«Покатаетесь по пустыне на верблюде, увидите танец живота и огненное шоу»
$69 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в пустыне Дубая - из Аджмана (всё включено)
Дюны, сэндбординг, катание на верблюдах и бедуинский лагерь - незабываемый день в сердце ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах и знакомство с местными традициями»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 октября 2025Впечатлений куча, спасибо!!! Советую прям не поскупиться и взять катание на квадроциклах в открытой пустыне - это очень круто и
- ККристина3 сентября 2025Мы в полном восторге, все понравилось, брали сафари+ квадроциклы- эмоции останутся надолго!) спасибо большое
- DDmitrii9 июля 2024Все очень понравилось,
Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
