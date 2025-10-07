Мои заказы

Прогулки на верблюдах из Аджмана

Найдено 3 экскурсии в категории «На верблюдах» в Аджмане на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде
На верблюдах
8 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде
Начало: Ваш отель
«Покатаетесь по пустыне на верблюде, увидите танец живота и огненное шоу»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$69 за человека
Сафари в пустыне Дубая - из Аджмана (всё включено)
На машине
На верблюдах
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в пустыне Дубая - из Аджмана (всё включено)
Дюны, сэндбординг, катание на верблюдах и бедуинский лагерь - незабываемый день в сердце ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах и знакомство с местными традициями»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На верблюдах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне;
  2. Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде;
  3. Сафари в пустыне Дубая - из Аджмана (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в феврале 2026
Сейчас в Аджмане в категории "На верблюдах" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 70. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Хотите покататься верхом на верблюде 🐪? Бронируйте экскурсии от местных гидов на нашем сайте, у нас низкие цены, ответственные и проверенные организаторы, которые проведут для вас экскурсию на русском языке с прогулками на верблюдах. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026