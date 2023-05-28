Из Аджмана по четырем эмиратам
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата — отличный способ познакомиться с природой и культурой ОАЭ.
Слушая рассказ гида, вы будете наблюдать, как сменяются ландшафты за окном комфортабельного автобуса.
В самых живописных местах мы сделаем фотоостановки, а завершится наш тур в отеле правящего шейха, где вы пообедаете и отдохнете на пляже или у бассейна.
Слушая рассказ гида, вы будете наблюдать, как сменяются ландшафты за окном комфортабельного автобуса.
В самых живописных местах мы сделаем фотоостановки, а завершится наш тур в отеле правящего шейха, где вы пообедаете и отдохнете на пляже или у бассейна.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
30
мая
мая
2
июн
июн
4
июн
июн
6
июн
июн
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июн
11
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дубай
- Площадь «Коран» (Шарджа)
- Каньон Хаджар
- Аджман
- Мечеть Аль-Бидия (Фуджейра)
- Восточный рынок (Фуджейра)
- Отель Sandy Beach (Фуджейра)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра;
- В Шардже увидим: правительственную площадь «Коран», Американский университет, финиковые плантации.
- Сфотографируемся на фоне каньона горной цепи — Хаджар;
- Самая древняя мечеть Аль-Бидия - фото-стоп;
- Сделаем остановку на восточном рынке, где можно приобрести ковровые изделия мастеров всего мира, экзотические фрукты и сувениры;
- Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле Фуджейры, где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- 4-часовой отдых в отеле Sandy Beach, где Вас ждет превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
- Обед
- Что не входит
- Сувениры и другие покупки
- Трансфер Palm Jumeirah, Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании