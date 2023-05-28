Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата — отличный способ познакомиться с природой и культурой ОАЭ.



Слушая рассказ гида, вы будете наблюдать, как сменяются ландшафты за окном комфортабельного автобуса.



В самых живописных местах мы сделаем фотоостановки, а завершится наш тур в отеле правящего шейха, где вы пообедаете и отдохнете на пляже или у бассейна.