Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра

Из Аджмана по четырем эмиратам

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Ответы на вопросы
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата — отличный способ познакомиться с природой и культурой ОАЭ.

Слушая рассказ гида, вы будете наблюдать, как сменяются ландшафты за окном комфортабельного автобуса.

В самых живописных местах мы сделаем фотоостановки, а завершится наш тур в отеле правящего шейха, где вы пообедаете и отдохнете на пляже или у бассейна.
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Из Аджмана по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Ближайшие даты:
28
мая
30
мая
2
июн
4
июн
6
июн
9
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Дубай
  • Площадь «Коран» (Шарджа)
  • Каньон Хаджар
  • Аджман
  • Мечеть Аль-Бидия (Фуджейра)
  • Восточный рынок (Фуджейра)
  • Отель Sandy Beach (Фуджейра)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра;
  • В Шардже увидим: правительственную площадь «Коран», Американский университет, финиковые плантации.
  • Сфотографируемся на фоне каньона горной цепи — Хаджар;
  • Самая древняя мечеть Аль-Бидия - фото-стоп;
  • Сделаем остановку на восточном рынке, где можно приобрести ковровые изделия мастеров всего мира, экзотические фрукты и сувениры;
  • Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле Фуджейры, где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.

каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • 4-часовой отдых в отеле Sandy Beach, где Вас ждет превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
  • Обед
Что не входит
  • Сувениры и другие покупки
  • Трансфер Palm Jumeirah, Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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