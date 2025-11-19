Мои заказы

Морской круиз в Диббу: всё включено

Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Путешествие для тех, кто хочет увидеть Оманский залив с его спокойными лагунами, скалистыми берегами и богатым подводным миром.

Это комфортный морской день без пересечения границ — вся поездка проходит по территории ОАЭ, что делает маршрут быстрым и удобным.

Вас ждут купание, снорклинг, активные развлечения и обед на борту традиционной двухъярусной лодки доу.
Морской круиз в Диббу: всё включено© Евгения
Описание круиза

8:00–8:30 — выезд из Аджмана

Встречаемся у вашего отеля и отправляемся в сторону Диббы. Дорога идёт вдоль побережья и горных пейзажей, а весь маршрут проходит только по территории ОАЭ — никаких границ и очередей.

10:30–11:00 — прибытие в порт Диббы и посадка на двухъярусную лодку доу

На борту будут напитки и лёгкие закуски, капитан проведёт инструктаж и расскажет о планах на день.

11:00–16:30 — 5-часовой морской круиз

Маршрут включает:

  • прогулку вдоль живописных берегов Диббы
  • остановку у острова Дибба-Рок — одного из лучших мест региона для снорклинга
  • купание, снорклинг (жилеты, маски, трубки и ласты включены)
  • наблюдение за подводным миром: разноцветные рыбы, морские ежи, возможны черепахи
  • каяки и cап-борды
  • катание на «банане»
  • обед «шведский стол» на борту
  • при хорошей погоде — рыбалку

17:00 — обратный трансфер

20:00 — прибытие в Аджман

Тайминг ориентировочный.

Организационные детали

  • Необходимо иметь при себе документы: резидентам ОАЭ — оригинал паспорта и Emirates ID; туристам — оригинал паспорта
  • С вами будет один из опытных гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 12 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё
читать дальше

дело. В нашей команде работают профессиональные лицензированные гиды с большим опытом — именно они проводят экскурсии и помогают гостям открывать Эмираты с новой стороны. Для нас каждый турист — особенный гость, и мы всегда находим индивидуальный подход. Мы ценим качество, внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Добро пожаловать в Эмираты вместе с нами!

Входит в следующие категории Аджмана

