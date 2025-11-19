Путешествие для тех, кто хочет увидеть Оманский залив с его спокойными лагунами, скалистыми берегами и богатым подводным миром. Это комфортный морской день без пересечения границ — вся поездка проходит по территории ОАЭ, что делает маршрут быстрым и удобным. Вас ждут купание, снорклинг, активные развлечения и обед на борту традиционной двухъярусной лодки доу.

Описание круиза

8:00–8:30 — выезд из Аджмана

Встречаемся у вашего отеля и отправляемся в сторону Диббы. Дорога идёт вдоль побережья и горных пейзажей, а весь маршрут проходит только по территории ОАЭ — никаких границ и очередей.

10:30–11:00 — прибытие в порт Диббы и посадка на двухъярусную лодку доу

На борту будут напитки и лёгкие закуски, капитан проведёт инструктаж и расскажет о планах на день.

11:00–16:30 — 5-часовой морской круиз

Маршрут включает:

прогулку вдоль живописных берегов Диббы

остановку у острова Дибба-Рок — одного из лучших мест региона для снорклинга

купание, снорклинг (жилеты, маски, трубки и ласты включены)

наблюдение за подводным миром: разноцветные рыбы, морские ежи, возможны черепахи

каяки и cап-борды

катание на «банане»

обед «шведский стол» на борту

при хорошей погоде — рыбалку

17:00 — обратный трансфер

20:00 — прибытие в Аджман

Тайминг ориентировочный.

Организационные детали