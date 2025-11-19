Путешествие для тех, кто хочет увидеть Оманский залив с его спокойными лагунами, скалистыми берегами и богатым подводным миром.
Это комфортный морской день без пересечения границ — вся поездка проходит по территории ОАЭ, что делает маршрут быстрым и удобным.
Вас ждут купание, снорклинг, активные развлечения и обед на борту традиционной двухъярусной лодки доу.
Это комфортный морской день без пересечения границ — вся поездка проходит по территории ОАЭ, что делает маршрут быстрым и удобным.
Вас ждут купание, снорклинг, активные развлечения и обед на борту традиционной двухъярусной лодки доу.
Описание круиза
8:00–8:30 — выезд из Аджмана
Встречаемся у вашего отеля и отправляемся в сторону Диббы. Дорога идёт вдоль побережья и горных пейзажей, а весь маршрут проходит только по территории ОАЭ — никаких границ и очередей.
10:30–11:00 — прибытие в порт Диббы и посадка на двухъярусную лодку доу
На борту будут напитки и лёгкие закуски, капитан проведёт инструктаж и расскажет о планах на день.
11:00–16:30 — 5-часовой морской круиз
Маршрут включает:
- прогулку вдоль живописных берегов Диббы
- остановку у острова Дибба-Рок — одного из лучших мест региона для снорклинга
- купание, снорклинг (жилеты, маски, трубки и ласты включены)
- наблюдение за подводным миром: разноцветные рыбы, морские ежи, возможны черепахи
- каяки и cап-борды
- катание на «банане»
- обед «шведский стол» на борту
- при хорошей погоде — рыбалку
17:00 — обратный трансфер
20:00 — прибытие в Аджман
Тайминг ориентировочный.
Организационные детали
- Необходимо иметь при себе документы: резидентам ОАЭ — оригинал паспорта и Emirates ID; туристам — оригинал паспорта
- С вами будет один из опытных гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 12 лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 93 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам. Мы — команда людей, влюблённых в туризм и своё
Входит в следующие категории Аджмана
Похожие экскурсии из Аджмана
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$279
$310 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$306
$360 за всё до 5 чел.
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
26 ноя в 18:30
1 дек в 18:30
$70 за билет